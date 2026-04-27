Norveški teniser Kasper Rud plasirao se danas u osminu finala masters turnira u Madridu, pošto je pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:3, 6:1.

Rudu je za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk i dve set lopte, dok se u drugom setu čak četiri puta oduzimao servis rivalu.

On će u osmini finala mastersa u Madridu igrati protiv boljeg iz meča Stefanos Cicipas - Danijel Merida.

U ženskom delu turnira, Kanađanka Lejla Fernandes prva je učesnica četvrtfinala, pošto je bila bolja od Amerikanke An Li sa 6:3, 6:2 posle sat i 24 minuta igre.

Fernandes će u četvrtfinalu igrati sa pobednicom meča Mira Andrejeva - Ana Bondar.