TURNIR U MADRIDU: Sabalenka i Andrejeva u četvrtfinalu, Noskova eliminisala Gof
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je danas u osmini finala pobedila 15. igračicu sveta Japanku Naomi Osaku posle tri seta, 6:7, 6:3, 6:2.
Meč je trajao dva sata i 22 minuta.
Sabalenka je četiri puta uzela servis japanskoj teniserki, dok je Osaka osvojila jedan brejk.
Sabalenka, koja brani titulu na turniru u Madridu, će u četvrtfinalu igrati protiv 32. teniserke sveta Amerikanke Hejli Baptist, koja je danas u osmini finala pobedila 12. igračicu sveta Švajcarkinju Belindu Benčić posle tri seta, 6:1, 6:7, 6:3.
Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u četvrtfinale, pošto je danas u osmini finala pobedila treću igračicu sveta Amerikanku Koko Gof posle tri seta, 6:4, 1:6, 7:6.
Meč je trajao dva sata i šest minuta.
Noskova, 13. igračica sveta, uzela je tri puta servis američkoj teniserki, dok je Gof osvojila četiri brejka.
Noskova će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između 23. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk i 76. igračice sveta Amerikanke Keti Mekneli.
Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u četvrtfinale, pošto je danas u osmini finala pobedila 63. igračicu sveta Mađaricu Anu Bondar posle tri seta, 6:7, 6:3, 7:6.
Meč je trajao dva sata i 55 minuta.
Andrejeva je četiri puta uzela servis mađarskoj teniserki, dok je Bondar osvojila tri brejka.
Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv 25. teniserke sveta Kanađanke Lejle Fernandes.
Plasman u četvrtfinale ostvarila je i 197. teniserka sveta Čehinja Karolina Pliškova, koja je u osmini finala pobedila 88. igračicu sveta Argentinku Solanu Sijeru posle dva seta, 6:4, 6:3.