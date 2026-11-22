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Svetlana Ceca Ražnatović voli da provodi odmor na Kipru, odakle sa svojim pratiocima neretko podeli delić luksuza u kom uživa. Njena velelepna vila, koja se prostire na oko 600 kvadratnih metara, nalazi se tik uz obalu, a pevačica ju je, kako je ranije otkrila, kupila još 2006. godine i to uz pomoć kredita.

1/5 Vidi galeriju Oaza mira pevačice Foto: Kurir

Posebnu pažnju privlači kapela koja se nalazi u okviru imanja. Mala crkva, oslikana freskama i prepoznatljiva po belim zidovima i plavoj kupoli, dodatno doprinosi miru koji Ceca pronalazi u svom kiparskom domu. Kapelu su svojevremeno osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Pevačica je jednom prilikom na Instagramu uz snimke iz svog doma podelila duhovnu muziku, a posebno je odjeknula pesma Danice Crnogorčević uz posebno istaknute stihove "Govori Gospode, sluga tvoj te sluša, tebe, samo tebe, željna mu je duša". Kadrovi vile, kapele i mora u suton dali su objavi gotovo filmsku atmosferu.

1/6 Vidi galeriju Cecina kapela na imanju na Kipru Foto: Printscreen Instagram

Ceca je ranije govorila i o životu na Kipru, gde joj, kako ističe, najviše prija upravo anonimnost i mir. Njene komšije su uglavnom imućni ljudi različitih nacionalnosti, a pevačica je svojevremeno otkrila da sa njima ima odličan odnos.

Osim raskošne kuće, imanje poseduje veliko dvorište i bazen, dok je sama vila smeštena na atraktivnoj lokaciji uz more. Iako danas izgleda kao pravi mali raj, Ceca je svojevremeno priznala da je nekretninu kupila na kredit, nakon što joj je prijatelj pokazao fotografije objekta.

Kako je tada ispričala, nije mnogo razmišljala, čim je videla vilu, znala je da je pronašla ono što je tražila, pa je odmah krenula u realizaciju kupovine.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca jednom prilikom u "Amidži šou".