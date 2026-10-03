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Indira Radić rođena je u Dragalovcima, malom mestu u blizini Doboja u Bosni i Hercegovini. Tamo je živela sa roditeljima sve dok nije završila srednju medicinsku školu, a onda se odselila u Zagreb i zaposlila se u bolnici.

Redovno je obilazila majku i oca, čak i kad je postala poznata. Ali, poslednjih desetak godina ne dolazi u Dragalovce, otkad je preminuo njen otac Živko.

Rodna kuća

Ovo nam je, svojevremeno, ispričao pevačicin stric Novak Subotić, koji je njenoj porodici poklonio zemljište da sazidaju kuću u centru sela. Ni njemu se, kaže, ne javlja skoro deceniju.

- Nije ona više Radić, nego Indira Subotić. Pre nego što je ona rođena, njen otac imao kuću par kilometara gore. Kada se ona rodila poklonio sam mu ovaj plac pored mene. Radio je u Doboju, odavde mu je bila bliža železnicka stanica za posao, ali i njoj je škola odmah preko puta.

1/10 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Profimedia, Antonio Ahel/ATAImages

- Dao sam mu zemlje, pa je on napravio kuću. Tu gde je bila kuća njenog oca sada je rudnik, kop. Ovu kuću ona nakon njegove smrti pokušava da proda, drži veću cenu pa zato valjda još nije prodata, ali prodala bi ona ako bi bilo mušterija. Sada ovde niko neće da to da kupi, svi idu iz sela dalje - rekao je pevačicin rođak.

Ranije je Radićeva dolazila u rodni kraj i nastupala tamo, a stricu se ne javlja otkako je preminuo njen otac Živko.

"Više ne dolazi"

- Moji sinovi su držali diskoteku i prodavnicu pa je ona dolazila dva, tri puta da peva kod njih. Prvi put bilo je hiljadu ljudi, to je bilo krcato, svi su došli da je vide. Vole je ljudi iz našeg mesta. Indira više ovde ne dolazi, poslednji put je bila kada joj je otac umro i napravila mu je sahranu. Majka Rosa je sa njom u Beogradu. Prošlo je od tada osam, devet godina. Posle više nije dolazila, nije se javljala. Otkad ne obilazi kuću, ni sa rođacima se nije videla. Ovo je sve ovde napušteno, nemamo nikakav kontakt. U početku sam je zvao, ali se ona nikad nije javljala na pozive pa sam prestao - zaključio je Indirin stric.

Komšije

U Dragalovcima svi znaju da je Indira iz njihovog mesta, ali je nisu videli godinama.

- Nikada je nisam videla ovde, ali znam da je iz ovog mesta. Priča se da je pre više od deset godina imala nastupe baš u ovoj diskoteci preko puta. Znam da ima kuću preko puta škole, i koliko sam čula prodaje je - rekla nam je žena koja živi u tom mestu, ali nije želela da objavljujemo njen identitet. Vlasnica prodavnice u centru sela takođe kaže da Radićevu nije viđala u Dragalovcima.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Doselila sam se posle rata, mi smo ovde izbegli, i ja nju nikada videla nisam. Znam iz priče da je ponekad dolazila da vidi oca, ali nikada se nije zadržavala i nije to bilo nešto često. Mi nju ovde volimo svi kao pevačicu, često se na slavljima puste njene pesme jer je ipak ovde i rođena. Žao nam je što ne dođe da nam zapeva, ima ona dosta rodbine u Stanarima - ispričala nam je ljubazna gospođa.

- Dok je otac bio živ, ona nije dolazila. Nije oca volela. Mamu je volela, otac je tu bio sam, sam je umro. Ovde nikoga nije podnosila. Evo možeš koga hoćeš pitati, niko je ne podnosi, takva je osoba - govorio je meštanin ovog sela, a mnoge komšije su potvrdile priču da Indira nije bila previše bliska sa ocem.