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Milan Popović, biznismen poznat kao "kralj bakra", gostovao je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorio o svom životnom i poslovnom putu, ali i o višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom.

Popović se osvrnuo na sudske odluke, vreme koje je provodio sa sinom, odnos Aleksandra i Igora Kojića, ali i na najnoviju odluku prema kojoj, kako tvrdi, dete viđa svakog drugog vikenda i plaća 3.000 evra mesečne alimentacije.

- Znate kako, u molitvi se kaže: "Kada daješ, onda dobijaš." Ja sam naučio da, kada dajem, dobijam još više i mogu još više da dajem. Kada me ljudi pitaju: "Ali kako da dam kada nemam šta da dam?" Uvek čovek ima šta da da. Može da da vreme, brigu, pažnju, dobru reč, zahvalnost. Uvek možeš da daješ zahvalnost.

Ne mora to uvek da bude novac. Eto, ja imam tu privilegiju da imam mogućnost da dajem novac i nesebično ga dajem. Ali ne volim o tome da pričam, jer smatram da meni društveno priznanje nije potrebno. Drugo, smatram da taj novac koji sam dobio nije moj novac, nije nešto što ću ja sa sobom da ponesem na onaj svet. To je novac koji mi je dat da njime raspoređujem. Ako smem tako da kažem, Bog mi je poverio da tim novcem upravljam i da ga dajem kome je potreban - rekao je Popović.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

"Postojao je stalni pritisak da se udaljim iz života tog deteta"

Popović je otkrio kako gleda na novac koji daje drugima i zbog čega o tome ne voli javno da govori.

- Zato ne smatram da je to nešto moje i nešto čime bi trebalo da se hvalim ili da sve vreme ističem da sam ja veliki donator. Ne smatram sebe tako. Ja sebe smatram jednostavno nekim ko raspoređuje taj novac ljudima kojima je potreban - kaže on.

Osvrnuo se i na višegodišnji spor oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, kao i o načinu na koji je tokom tog perioda predstavljan u javnosti. Takođe, govoreći o tome nadovezao se i na optužbe koje su godinama iznošene na njegov račun, ali i na sudske odluke i stručna veštačenja koja su pratila čitav proces.

Evo šta je rekao o svojoj borbi za starateljstvo sa Severinom i odnosu sa sinom:

- Ništa se ne krije. Krije se jednostavno roditeljska ljubav prema tom sinu i želja da ostanem u životu tog deteta, što sam, evo, zahvaljujući svemu tome i uspeo. Ja to nikad nisam nazivao borbom. Ja sam to uvek nazivao procesom u kojem pokušavam da doprinesem pravilnom psihološkom razvoju tog deteta i njegovom odrastanju, što sam na kraju i uspeo. Dete me prepoznaje kao oca i vrlo rado se viđa sa mnom kad god ga pozovem.

Ne mogu sada tako često da idem u Zagreb kao što sam ranije mogao, jer sada imam još dece kojoj su takođe potrebne moja pažnja i posvećenost. Ali uspeo sam da sačuvam svoje prisustvo, a postojao je stalni pritisak da se udaljim iz života tog deteta. Čak i kada se moj dobar prijatelj Igor Kojić, koji sada čeka svoje prvo dete i na čemu mu čestitam, pojavio, jedno vreme ga je Aleksandar zvao svojim tatom.

Milan Popović, biznismen Foto: Kurir Televizija

- Kada je Aleksandar sa nama, kažem mu: "Evo, imaš dvojicu tate. Ja sam ti jedan tata, Igor je drugi tata." Sve smo to okrenuli na šalu. Naravno, u tim trenucima je to bilo vrlo teško. Aleksandar se navikao na Igora. On je jedno vreme bio sastavni deo njegovog života. Oni su bili nerazdvojni. Igor je više vremena provodio sa Aleksandrom nego što je Aleksandrova majka provodila sa njim - to me je bolelo, ali sam izdržao. Imao sam te retke termine za viđanje i praktično nisam propustio nijedan termin. Imao sam, recimo, sredu popodne. Odleteo bih u sredu u podne u Zagreb, uzeo dete iz vrtića, bio bih popodne sa njim, vratio bih ga majci i uveče se vratio u Beograd - prisetio se Popović.

Na pitanje kada je Aleksandrova majka jednom presudom dobila 88 sati, da li je ona koristila svoje sate, za Kurir TV je odgovorio:

- Ne. Majka još uvek govori da je to korumpirani sistem, sudstvo, centri i svašta, ali nikako da kaže ko je konkretno bio korumpiran i ko je koga korumpirao. Očigledno se samo olako barata tim terminima.

Ali gledajte, ta presuda iz 2019. godine, kada je dete dodeljeno meni, donesena je na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad, posebnog staratelja deteta, veštaka, psihologa i psihijatra, koji su veštačili roditelje i dete. I ta sudija koja je donela presudu jednostavno je prekopirala to stručno mišljenje, koje je bilo jednoglasno - da se dete dodeli meni. Ja sam dobio dete. Dete je živelo skoro dve godine sa mnom. Da bi splitski sud posle dve godine preinačio tu presudu, suprotno svim mišljenjima struke, bez ijednog obrazloženja i bez ijednog dokumenta koji potvrđuje da je to u interesu deteta - kaže on.

01:57 "DETE JE ŽIVELO SA MNOM SKORO DVE GODINE, A ONDA JE SUD PROMENIO ODLUKU" Milan Popović u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir otkrio detalje borbe za sina Izvor: Kurir televizija

"Sud je odjednom promenio odluku"

Popović je za Kurir televiziju izneo svoju stranu priče o promenama sudskih odluka i vremenu koje je provodio sa sinom.

- Sud je jednostavno preinačio odluku i doneo odluku da dete bude dve nedelje sa majkom, dve nedelje sa mnom. A za to vreme, tih 20 meseci dok je dete živelo sa mnom, majka je imala svaki drugi utorak i četvrtak popodne i svaki drugi vikend. Te utorke i četvrtke majka uopšte nije koristila, uopšte nije viđala dete.

Nikada nije dolazila po dete. Skoro dve godine, praktično, tokom nedelje uopšte nije viđala dete. A sve vreme je govorila da joj je dete oduzeto, da ne može bez deteta i da ga ne viđa. E sad, šta imamo? Sada imamo novu situaciju od pre dva-tri meseca, gde je ta presuda koja je trajala tri-četiri godine i po kojoj smo ravnopravno viđali dete odjednom promenjena. Sud donosi novu presudu u kojoj ja dobijam svaki drugi vikend sa detetom, bez da se bilo šta promenilo, bez da sam bilo šta loše uradio - naveo je Popović.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- I nalažu mi da plaćam alimentaciju od 3.000 evra mesečno. Znači, 3.000 evra mesečno alimentacije za dete, što znači da su detetove potrebe 6.000 evra mesečno, na današnji dan. I sada, to je ta sudija koja bi očigledno trebalo da se preispita kako je i na osnovu čega donela takvu prepravku presude i odredila toliku alimentaciju da ja plaćam, a da me nije videla, nije razgovarala sa mnom, nije ispitala moje materijalno stanje, bez ičega. I najvažnije od svega - protivno volji deteta, izjavio je Popović u emisiji "Neispričano".

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