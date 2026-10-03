Slušaj vest

Novogodišnja noć i ove godine donosi pravu muzičku trku među najvećim zvezdama estrade. Kao i svake sezone, honorari su dostigli astronomske cifre, a pojedini pevači za jednu noć uzimaju iznose koji se mere desetinama hiljada, pa i stotinama hiljada evra.

Klubovi, hoteli i luksuzni restorani već su mesecima unapred rezervisani, a evo gde će ko nastupati u najluđoj noći.

Indira Radić odlučila je da novogodišnju noć provede u jednom prestižnom hotelu u Beogradu, gde se očekuje pravi spektakl i veče puno hitova koji su obeležili decenije njene karijere.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Lepa Brena, kako saznajemo, ponovo ostaje verna proverenom receptu - repriza Nove godine u istom hotelu, dok će sam doček proslaviti na Zlatiboru, gde je već tradicija da atmosfera bude do usijanja.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

U Beogradu na vodi biće prava estradna žurka, jer će atmosferu praviti Darko Lazić, Andreana Čekić i Zorana Mićanović, a očekuje se da će ovo biti jedna od najposećenijih lokacija u prestonici.

Džejla Ramović za novogodišnju noć nastupa u Beogradu, gde će publika imati priliku da uživa u njenim prepoznatljivim emotivnim interpretacijama.

1/3 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Kurir

Sandra Afrika birala je kafanski ambijent u Beogradu, gde će, kako se očekuje, napraviti atmosferu za pamćenje i provod koji traje do jutra.

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Jovana Pajić će nastupati u jednom restoranu u Beogradu na vodi, što dodatno potvrđuje da je ova lokacija apsolutni centar novogodišnjih dešavanja.

1/4 Vidi galeriju Jovana Pajić na Festivalu kulture mladih Srbije Foto: Ivan Perović

Legendarni Zdravko Čolić tradicionalno je zadužen za spektakl van prestonice - ove godine publiku će zabavljati u Kotoru, gde se već očekuje veliki broj gostiju iz celog regiona.

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Ceca Ražnatović za doček će nastupiti u Tivtu, dok je zanimljivo da će se na istom mestu 1. januara pojaviti i Jakov Jozinović, što dodatno podiže interesovanje publike i medija.

Milica Pavlović će Novu godinu dočekati na gradskom trgu u Goraždu, gde se sprema veliki koncert i masovno slavlje na otvorenom.

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović na promociji novog albuma "Caka" Foto: Petar Aleksić

Za Aleksandru Prijović još uvek nije zvanično potvrđeno gde će nastupati za doček, iako se spekuliše da su u igri nekoliko velikih gradova i prestižnih lokacija.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Kako se bliži najluđa noć, jasno je da će estrada i ove godine pokazati zašto su novogodišnji nastupi najunosniji deo njihovih karijera - traži se karta više, a honorari dostižu basnoslovne cifre koje se ne izgovaraju lako naglas.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: