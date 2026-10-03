EVO GDE PEVAČI I PEVAČICE PEVAJU ZA NOVU GODINU! Zlatibor, Beograd, Crna Gora... Već je sve poznato, doček će izgoreti
- Novogodišnja noć donosi muzičku trku estradnih zvezda, uz honorare koji dostižu desetine i stotine hiljada evra.
- Indira Radić, Lepa Brena, Darko Lazić, Ceca i drugi nastupaju u Beogradu, na Zlatiboru, u Tivtu, Kotoru i Goraždu.
Novogodišnja noć i ove godine donosi pravu muzičku trku među najvećim zvezdama estrade. Kao i svake sezone, honorari su dostigli astronomske cifre, a pojedini pevači za jednu noć uzimaju iznose koji se mere desetinama hiljada, pa i stotinama hiljada evra.
Klubovi, hoteli i luksuzni restorani već su mesecima unapred rezervisani, a evo gde će ko nastupati u najluđoj noći.
Indira Radić odlučila je da novogodišnju noć provede u jednom prestižnom hotelu u Beogradu, gde se očekuje pravi spektakl i veče puno hitova koji su obeležili decenije njene karijere.
Lepa Brena, kako saznajemo, ponovo ostaje verna proverenom receptu - repriza Nove godine u istom hotelu, dok će sam doček proslaviti na Zlatiboru, gde je već tradicija da atmosfera bude do usijanja.
U Beogradu na vodi biće prava estradna žurka, jer će atmosferu praviti Darko Lazić, Andreana Čekić i Zorana Mićanović, a očekuje se da će ovo biti jedna od najposećenijih lokacija u prestonici.
Džejla Ramović za novogodišnju noć nastupa u Beogradu, gde će publika imati priliku da uživa u njenim prepoznatljivim emotivnim interpretacijama.
Sandra Afrika birala je kafanski ambijent u Beogradu, gde će, kako se očekuje, napraviti atmosferu za pamćenje i provod koji traje do jutra.
Jovana Pajić će nastupati u jednom restoranu u Beogradu na vodi, što dodatno potvrđuje da je ova lokacija apsolutni centar novogodišnjih dešavanja.
Legendarni Zdravko Čolić tradicionalno je zadužen za spektakl van prestonice - ove godine publiku će zabavljati u Kotoru, gde se već očekuje veliki broj gostiju iz celog regiona.
Ceca Ražnatović za doček će nastupiti u Tivtu, dok je zanimljivo da će se na istom mestu 1. januara pojaviti i Jakov Jozinović, što dodatno podiže interesovanje publike i medija.
Milica Pavlović će Novu godinu dočekati na gradskom trgu u Goraždu, gde se sprema veliki koncert i masovno slavlje na otvorenom.
Za Aleksandru Prijović još uvek nije zvanično potvrđeno gde će nastupati za doček, iako se spekuliše da su u igri nekoliko velikih gradova i prestižnih lokacija.
Kako se bliži najluđa noć, jasno je da će estrada i ove godine pokazati zašto su novogodišnji nastupi najunosniji deo njihovih karijera - traži se karta više, a honorari dostižu basnoslovne cifre koje se ne izgovaraju lako naglas.
kurir / informer
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