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Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš nastavili su svoju raspravu, kako bi pokušali da poprave svoju komunikaciju, koja je poslednjh dana veoma loša.

- Šta znači da si nesigurna u sebe, a? Ajde, reci mi - kazao je Janjuš.

- Nisam tako rekla - kazala je Sandra.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Kada sam te pitao da li si nesigurna u mene, ti si rekla da nisi, ali da u sebe jesi - kazao je Janjuš.

- Ne, nije tačno. Rekla sam da sam nepoverljive prirode - kazala je Sandra u koju se, kako je i sam priznao, Janjuš zaljubio.

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