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PROBLEMI U RAJU! Janjušu i Sandri veza na klimavim nogama, neće još dugo?
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Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš nastavili su svoju raspravu, kako bi pokušali da poprave svoju komunikaciju, koja je poslednjh dana veoma loša.
- Šta znači da si nesigurna u sebe, a? Ajde, reci mi - kazao je Janjuš.
- Nisam tako rekla - kazala je Sandra.
Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen
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- Kada sam te pitao da li si nesigurna u mene, ti si rekla da nisi, ali da u sebe jesi - kazao je Janjuš.
- Ne, nije tačno. Rekla sam da sam nepoverljive prirode - kazala je Sandra u koju se, kako je i sam priznao, Janjuš zaljubio.
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