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Biznismen Milan Popović gostovao je u emisiji "Neispičano", koja se emituje na Kurir televiziji subotom u 22.15 sati.

On je u razgovoru sa autorkom i voditeljkom Jelenom Pejović govorio o brojnim temama, između ostalog o svom razvojnom putu, kao i o borbi za starateljstvo nad sinom Aleksandrom koju je vodio sa bivšom verenicom, hrvatskom pevačicom Severinom.

Milan je u emisiji otkrio i kakav je odnos njegov prvorođeni sin imao i sa Severininim sada već bivšim suprugom Igorom Kojićem, sinom Dragana Kojića Kebe.

"Navikao se na Igora"

- Ne mogu sada tako često da idem u Zagreb kao što sam ranije mogao, jer sada imam još dece kojoj su takođe potrebne moja pažnja i posvećenost. Ali uspeo sam da sačuvam svoje prisustvo, a postojao je stalni pritisak da se udaljim iz života tog deteta. Čak i kada se moj dobar prijatelj Igor Kojić, koji sada čeka svoje prvo dete i na čemu mu čestitam, pojavio, jedno vreme ga je Aleksandar zvao svojim tatom - rekao je Milan Popović pa nastavio:

Milan Popović Foto: Milan Šupica, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Kurir Televizija

- Kada je Aleksandar sa nama, kažem mu: "Evo, imaš dvojicu tate. Ja sam ti jedan tata, Igor je drugi tata. "Sve smo to okrenuli na šalu. Naravno, u tim trenucima je to bilo vrlo teško. Aleksandar se navikao na Igora. On je jedno vreme bio sastavni deo njegovog života. Oni su bili nerazdvojni. Igor je više vremena provodio sa Aleksandrom nego što je Aleksandrova majka provodila sa njim - to me je bolelo, ali sam izdržao. Imao sam te retke termine za viđanje i praktično nisam propustio nijedan termin. Imao sam, recimo, sredu popodne. Odleteo bih u sredu u podne u Zagreb, uzeo dete iz vrtića, bio bih popodne sa njim, vratio bih ga majci i uveče se vratio u Beograd - prisetio se Popović.

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"DETE JE ŽIVELO SA MNOM SKORO DVE GODINE, A ONDA JE SUD PROMENIO ODLUKU" Milan Popović u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir otkrio detalje borbe za sina Izvor: Kurir televizija

Inače, u emisiji "Neispričano" Milan Popović je otkrio i detalje razgovora sa čuvenim biznismenom Markom Ričem, nakon što je odlučio da napusti kompaniju u kojoj je radio i započne sopstveni poslovni put.

Odgovor koji mu je promenio život

Popović je otkrio kako ga je Rič pitao koliko bi trebalo da mu ponudi kao bonus da ostane, ali i kako je usledio odgovor koji mu je promenio život.

Milan Popović Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Kurir Televizija

- Rekao mi je: "Čuo sam da si dao otkaz. Dođi sutra u Švajcarsku da razgovaramo. "Otišao sam kod njega i ceo dan smo proveli zajedno. Pitao me je: "Koliko želiš da ti dam kao bonus da ostaneš?" U knjizi o Mark Riču koju sam pročitao pisalo je da je on jednom od prethodnih poslodavaca tražio milion dolara bonusa. Kada ga nije dobio, napustio je tu firmu i napravio svoju. Tražio sam mu tada milion dolara. Nisam to radio samo zbog novca. Obožavao sam svoj posao i želeo sam da uradim ono što je uradio on. On je rekao: 'Imaš od mene milion dolara. I ja sam imao istu takvu situaciju u svom životu.' Tako sam dobio prvi milion. Imao sam 27 godina - rekao je Popović.

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