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Jelena Karleuša i Aleksandar Ševo uhvaćeni su u opuštenom izdanju dok su provdili vreme u jednom lokalu, a paparaco Kurira zabeležio je trenutak njihovog druženja.

Na fotografijama koje vam ekskluzivno otkrivamo, Jelena sedi preko puta Ševa, dok razgovaraju uz piće. Pevačica je u roze odevnoj kombinaciji i sa naočarima za sunce, dok je Aleksandar u ležernom, tamnom izdanju. Za stolom je sa njima i još jedna osoba.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Ševo Foto: Kurir

Sve bliži i bliži

Ševo je poslednjih nedelja sve češće uz Karleušu.

Njih dvoje su viđani zajedno u Beogradu, na putovanjima, na događajima, a fotografisani su i tokom boravka u Milanu. Aleksandar se pojavio i u Jeleninom spotu za pesmu „Balkan boj“, dok ga je Kurir ranije zabeležio kako je dočekuje na aerodromu i pomaže joj oko prtljaga.

Njihova bliskost već neko vreme intrigira javnost, upravo zato što se Ševo sve češće pojavljuje u Jeleninom društvu. Ipak, Karleuša je javno rekla da je Aleksandar njen prijatelj, dok je njegov otac Milan Ševo za Kurir izjavio da u porodici znaju da je njegov sin sa Jelenom prijatelj i da joj pomaže.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

Najnovije fotografije sa pića tako predstavljaju još jedan trenutak u nizu njihovih zajedničkih pojavljivanja. Dok javnost pokušava da protumači njihovu bliskost, ono što se sa sigurnošću može reći jeste da Karleuša i Ševo u poslednje vreme provode dosta vremena zajedno.

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