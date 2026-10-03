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Starija ćerka pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, nakon što je nedavno proslavila punoletstvo, preselila se u Italiju.

Atina je već neko vreme živi u Milanu gde će studirati modni dizajn, a sada se oglasila na Intsgaramu iz ovog grada.

Ona je podelila fotografiju koje su nastale ispred čuvene katerale, a mnogi su primetili promenu koja se tiče njenog imidža. Naime, Tošićeva je promenila boju kose i sada je brineta, a sudeći po njenom izgledu život u prestonici mode joj i te kako prija.

Foto: Pritnscreen

Rođendan Atine i Nike Tošić

Inače, Jelena je nedavno otkrila da će ona i Duško biti sa naslednicom dok se ne navikne na život u Italiji.

– Studiraće modni menadžment, na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo lep stan. Organizivaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbedna, ili Duško ili ja ćemo biti stalno sa njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga – rekla je ona.

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