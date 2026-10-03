Slušaj vest

Starija ćerka pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, nakon što je nedavno proslavila punoletstvo, preselila se u Italiju.

Atina je već neko vreme živi u Milanu gde će studirati modni dizajn, a sada se oglasila na Intsgaramu iz ovog grada.

Ona je podelila fotografiju koje su nastale ispred čuvene katerale, a mnogi su primetili promenu koja se tiče njenog imidža. Naime, Tošićeva je promenila boju kose i sada je brineta, a sudeći po njenom izgledu život u prestonici mode joj i te kako prija.

Screenshot 2026-10-03 212625.png
Foto: Pritnscreen

Rođendan Atine i Nike Tošić

Inače, Jelena je nedavno otkrila da će ona i Duško biti sa naslednicom dok se ne navikne na život u Italiji.

– Studiraće modni menadžment, na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo lep stan. Organizivaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbedna, ili Duško ili ja ćemo biti stalno sa njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga – rekla je ona.

Ne propustiteStarsKARLEUŠA HITNO OTIŠLA IZ SRBIJE: JK u jeku priča o vezi sa 25 mlađim manekenom napustila vilu na Dedinju - Evo šta je razlog
Jelena Karleuša
StarsVELIKA PROMENA ATINE TOŠIĆ, MREŽE GORE! Spremna za studije u Milanu koje će roditelji iskeširati 90.000 evra (FOTO)
WhatsApp Image 2026-09-06 at 20.20.52.jpeg
StarsOTKRIVAMO ŠTA SE ZAISTA DEŠAVA IZMEĐU KARLEUŠE I TOŠIĆA: I dalje su svakodnevno u kontaktu, a jedna tema je nezaobilazna - Progovorila i JK: Teško mi je...
Jelena Karleuša Duško Tošić
StarsATINA I NIKA DOBILE ČAK 100.000 € U KOVERTAMA! Karleuša zanemela kad je videla šta su gosti stavili u poklone, morala odmah da reaguje: "Neki su baš preterali"
Jelena Karleuša (1).jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV