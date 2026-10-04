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Svetlana Ceca Ražnatović, održala je fenomenalan koncert u Berlinu pred 5.000 ljudi, čime je postala jedini ženski izvođač sa Balkana koji je napunio ovu prestižnu dvoranu. Iako je na binu izašla narušenog zdravlja i pod terapijama, Ceca je napravila atmosferu za pamćenje, dobila prestižnu nagradu i svoje drvo u nemačkoj prestonici, a nakon nastupa sumirala je utiske i progovorila o stajlingu, treninzima, ali i emotivnom statusu.

Foto: Kurir TV

Ceca Ražnatović nije krila oduševljenje zbog prijema publike i priznanja koja su joj uručena u Berlinu.

"Presrećna sam zaista i čula sam i da je naenergičniji koncert do sada i da je publika bila fantastična. Ja stvarno moram da kažem da kod mene se ne deli publika po gradovima kakva je po temperamentu. Meni svuda publika ovaj vatrena što bi naš narod rekao i energična. I ovaj to je zbog te moje diskografije na koju sam izuzetno ponosna. Večeras je bilo zaista moje veče i kada je publika u pitanju i kada su nagrade u pitanju. Dobila sam i ovu prestižnu nagradu da budem uh uvrstili su me rame uz rame sa poznatim svetskim izvođačima koji su nastupali ovde i koji su imali priliku da napune ovu prelepu dvoranu nimalo malu. Onda sam dobila i svečano svoje drvo u Berlinu. Imaću svoje drvo. Sad sam se malo i našalila kad sam davala izjavu da ću jednog dana kada ponovo dođem u Berlin verovatno će da poraste to drvo pa da prođem svoj hlad ispod Ceca drveta", ispričala je Ceca.

Na koncert su doputovali fanovi iz celog sveta, uključujući Luksemburg, Jermeniju i Slovačku, ističući da vole Beograd upravo zbog nje.

"Pa znači mi, čak je bila situacija i da je mnogo Rusa na poslednjem Ušću bilo, tako da za mene to nije novo. Ili dešava se da dolaze u Nemačkoj Nemci, u Austriji Austrijanci, oni se druže sa našim ljudima i preko toga pretpostavljam i da znaju i za našu muziku i da vole moje pesme. Ovaj tako večeras imali smo i čoveka iz Slovačke, iz Jermenije...", istakla je Ceca.

"Mrtva sam bolesna, tu su medikamenti i infuzije"

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

Iako je na sceni blistala i pucala od energije, malo ko zna sa kakvim se zdravstvenim problemima Ceca suočila neposredno pre izlaska pred publiku.

"Mrtva sam bolesna, da. I ovaj, ali sam se trudila da se to ne primeti. Evo već počinje da se primećuje, zapušen mi je nos, malo krkljam. Ali ovaj, što se moje publike tiče, ne postoji da sam bolesna. Tu su medikamenti, nosim sve sa sobom, infuzije. Jer stvarno ne bih sebi dozvolila da se koncert pomera ili da ga otkažem. Zadnjim atomima snage sam se večeras trudila da se ne primeti da nisam fit i nadam se da se nije primetilo", priznala je pevačica.

Stajling o kojem se priča i treninzi u teretani

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Printscreen/kurir, Kurir Televizija, Printscreen

Njen izgled oduševio je prisutne, a snimci su se brzinom svetlosti proširili društvenim mrežama uz komentare da izgleda kao na početku karijere.

"Da ti kažem, ovo je rađeno specijalno za mene za ovaj koncert u Berlinu. Haljinu nisam osetila, tako je lagana i sva je od neke prelepe čipke. Tako da mnogo mi je drago da se publici dopao večerašnji stajling. Trudili smo se da im se dopadne, ako smo uspeli u tome, to je onda još bolje", rekla je ona.

Pored stajlinga, pažnju je privukao i njen izdefinisani biceps, pa se osvrnula na svoje navike u teretani. Kada je upitana koji deo tela najviše voli da trenira, kratko je odgovorila:

"Noge", potom je objasnila i zašto:

"Pa to prirodno imam, razumeš, to je prirodno izgrađeno, ali noge volim jako. Teško mi je bre da vučem, ali noge mi nekako...".

Na pitanje kako izgleda kada dođe u teretanu i da li je muškarci gledaju, Ceca je uz osmeh poručila:

"Pa normalno, kao i svi ostali. Ja ne primećujem. Ja se toliko mučim tamo da hoću da padnem u nesvest, još i da gledam ko gleda, pa da poginem od onih tegova. Da, komuniciram, ali nema udvaranja, to sam htela da kažem. Svako gleda svoja posla".

Ljubavni status, novi album i "Ušće 3"

1/7 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Printscrean

Na koncertu je više puta pominjala zaljubljenost, objašnjavajući svoj stav o ljubavi.

"Pa ja potenciram na tome na svim mojim koncertima. Ne postoji ništa lepše od ljubavi i od zaljubljenih ljudi. Da li je sad to trenutno dijagnoza ono kad si zaljubljen pa kao sav drhtiš pa to prođe, ali ljubav je nešto najlepše što može da se desi ljudima i da traje i da ljudi budu srećni. Što je više ljubavi među ljudima, manje je svađa", objasnila je Ceca.

Ipak, na pitanje da li je i sama trenutno zaljubljena, odgovorila je odsečno:

"Ne, ja nisam zaljubljena".

Otkrila je i šta je čeka u narednom periodu, naglasivši da su joj poslovni planovi u prvom planu.

"U narednoj godini? Ništa, piši propalo za ovu godinu, ostala su još tri meseca! PR: Odmah nabacujem posao: album, Ušće 3! Sad kad radim album i kad spremam koncert, ako još sad da se zaljubim pa da poludim, to mi stvarno ne treba", rekla je Ceca.

Na pitanje da li u ljubavi ume da poludi, zaključila je u svom stilu:

"Pa nisam do sada, ali sve postoji prvi put. Ne bih da rizikujem. Nikad nisam poludela u ljubavi, to je za nezdrave".