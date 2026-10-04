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Svetlana Ceca Ražnatović, održala je fenomenalan koncert u Berlinu pred 5.000 ljudi, čime je postala jedini ženski izvođač sa Balkana koji je napunio prestižnu dvoranu Uber Eats Music Hall, a pre samog početka koncerta nemački list objavio je tekst o pevačici, koji prenosimo u celosti.

- Muzičari iz regiona redovno gostuju u ovoj dvorani, među njima bosanskohercegovački pevač Dino Merlin ili grupa Plavi orkestar, koji su bili zvezde još u vreme Jugoslavije. Međutim, Svetlana Ražnatović, poznatija kao Ceca, nije samo još jedna pevačica sa Balkana, već udovica Željka Ražnatovića, poznatog kao Arkan.

Foto: Damir Dervisagic

On je tokom devedesetih godina bio važan akter organizovanog kriminala u Jugoslaviji, vođa paravojne jedinice i osnivač stranke, a njegova jedinica je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini učestvovala u ubistvima, progonima i proterivanjima.

Međunarodni krivični tribunal u Hagu optužio je Arkana za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Do suđenja, međutim, nije došlo. Ubijen je u januaru 2000. godine u jednom beogradskom hotelu, a nijedan počinilac na kraju nije pravosnažno osuđen.

Upoznali se u politički nabijenim okolnostima

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

Sama Ceca nije bila umešana u njegove zločine, niti su njeni današnji koncerti skupovi na kojima se poziva na mržnju ili nasilje. Međutim, njen odnos prema Arkanovom sistemu političke, paravojne i ekonomske moći nije bio samo privatan, već i javan, simbolički i poslovni. Njihove karijere imale su uzajamnu korist.

Čak se i njihov prvi susret dogodio u politički nabijenim okolnostima. Dana 11. oktobra 1993. godine, tada dvadesetogodišnja Ceca Veličković nastupila je u Erdutu, na istoku Hrvatske, na proslavi godišnjice osnivanja Arkanove Srpske dobrovoljačke garde (SDG), gde ga je i upoznala.

Erdut je od 1991. godine bio sedište SDG, koja je sarađivala sa regularnim vojnim i policijskim strukturama. Pripadnici te jedinice su tokom pojedinih operacija bili na platnim spiskovima srpske Službe državne bezbednosti.

Sudski je utvrđeno i dokumentovano njihovo učešće u ubistvima, progonima i proterivanjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Srpsko Ministarstvo unutrašnjih poslova je 1995. godine takođe predalo hiljade izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine paravojnim jedinicama, među kojima je bila i SDG. U Erdutu su ti ljudi ponižavani i zlostavljani, a zatim slati na front.

"Svadba veka“

1/5 Vidi galeriju Ceca i Arkan bili zajedno u dobru i zlu Foto: Reuters / Stringer, Shutterstock, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić, EPA

Još 1993. godine Arkan je osnovao Stranku srpskog jedinstva (SSJ) i učestvovao na parlamentarnim izborima. Njegovi predizborni skupovi istovremeno su funkcionisali i kao zabavni programi, a na njima je nastupala i Ceca, koja je već tada bila jedna od najvećih zvezda svoje generacije.

Bila je jedno od najprepoznatljivijih imena sveprisutnog turbo-folk zvuka, koji tradicionalne muzičke elemente kombinuje sa elektronskim ritmovima i sintisajzerima. Njena ogromna popularnost pomogla je Arkanu da svoju ulogu paravojnog komandanta poveže sa svetom glamura i pop kulture.

Kada su se njih dvoje venčali 19. februara 1995. godine, događaj je u medijima predstavljen kao „svadba veka“ i pretvoren je u veliki medijski spektakl.

VHS snimci venčanja kasnije su postali veoma traženi u Srbiji. Na snimcima se vidi Arkan sa oružjem, a kasnije i u uniformi, Ceca u venčanici, kao i političari, crkveni velikodostojnici i zvezde estrade. Ratna ikonografija bila je deo čitavog spektakla.

Tokom narednih godina povezanost supružnika produbila se i na poslovnom planu. Ceca je, između ostalog, preuzela reprezentativnu funkciju u FK Obilić, koji je kontrolisao Arkan.

Nakon njegove smrti bila je deo rukovodstva kluba, a imala je kontakte i sa osobama iz takozvanog zemunskog klana, kao i sa Miloradom Ulemekom Legijom, nekadašnjim pripadnikom SDG, a kasnije komandantom specijalne jedinice srpske Državne bezbednosti.

Legija je, zajedno sa pripadnicima kriminalne grupe iz beogradskog Zemuna, bio odgovoran za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine. Bio je to najspektakularniji politički atentat nakon ratova u Jugoslaviji.

Đinđić je prethodno dao da se uhapsi Slobodan Milošević i izruči Hagu. Želeo je da zemlju povede novim, demokratskim putem. Legija je zbog učešća u ubistvu 2007. godine osuđen na 40 godina zatvora, dok su i drugi muškarci, od kojih su pojedini bili povezani sa zemunskim klanom, dobili dugogodišnje zatvorske kazne.

Neposredno pre ubistva premijera, Dušan Spasojević, jedan od vodećih ljudi zemunskog klana, sastao se sa Cecom na stadionu FK Obilić.

Kako je sama pevačica ispričala u jednom dokumentarnom filmu, od nje je tražio alibi i najavio da će se „dogoditi nešto strašno“.

To nije dokaz da je Ceca znala za planirani atentat. Za tako nešto nikada nije bila optužena. Međutim, prema oceni autora teksta, taj događaj pokazuje njenu bliskost sa tim miljeom.

Pet dana nakon ubistva Zorana Đinđića, Ceca je uhapšena u okviru policijske akcije „Sablja“.

Prilikom pretresa njene kuće pronađeni su oružje, municija, kao i vojna i policijska oprema. Istovremeno je protiv nje vođena istraga zbog poslovanja FK Obilić i transfera fudbalera.

Osam meseci kućnog zatvora za pop zvezdu

1/5 Vidi galeriju Ume da odgovori Foto: Printscreen/kurir, Kurir, Printscreen Instagram / cecaraznatovic

Svetlana Ražnatović je 2011. godine, u okviru sporazuma sa tužilaštvom, priznala krivicu za protivpravno zadržavanje novca od transfera deset fudbalera FK Obilić, kao i za nelegalno posedovanje 11 pištolja.

Osuđena je na godinu dana kućnog zatvora i novčanu kaznu od 1,5 miliona evra. Kada joj je uračunato vreme provedeno u pritvoru, u kućnom zatvoru provela je osam meseci.

To, međutim, nije naškodilo Cecinoj karijeri. Nakon izdržane kazne jednostavno je nastavila dalje, nastojeći pritom da izgradi apolitičan imidž.

Pred koncert u srpskom delu Sarajeva 2014. godine otvoreno je izjavila:

"Nikada se nisam bavila politikom.“

Potom je rekla da je "pevala za sve Srbe, muslimane i Hrvate“.

Njena poruka, prema tumačenju autora nemačkog teksta, glasi: Ja sam pevačica. Politika me ne zanima. Muzika spaja ljude. Mračni delovi sopstvene biografije treba da nestanu.

Nije samo pitanje muzičkog ukusa

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Cecin prvi veliki nastup u nemačkoj prestonici predstavlja doprinos normalizaciji karijere koja je dugo tražila i koristila bliskost sa kriminalnim i ratno-zločinačkim krugovima, ocenjuje autor teksta.

Činjenica da pevačica 3. oktobra može da nastupi u tako velikoj dvorani bolna je za ljude koji su zbog ratova morali da pobegnu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili sa Kosova i dođu u Nemačku.

Mnogi od njih izgubili su članove porodice, prijatelje, poznanike, kao i veliki deo svoje imovine.

Berlin je grad čija se politička kultura sećanja – uprkos svim protivrečnostima i nedostacima – zasniva na jednom principu: sa zločinačkom prošlošću se ne suočava tako što njen kontekst nestaje iz javnog sećanja.

Zbog toga nastup Svetlane Ražnatović, prema mišljenju autora, nije samo pitanje muzičkog ukusa.

Problem nisu njene pesme. Problem je brisanje konteksta.

Ne radi se ni o zabrani njene muzike, niti o tome da se ljudima propisuje šta smeju da slušaju.