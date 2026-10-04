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Aca Lukas održao je veliki koncert u prepunoj zagrebačkoj Areni, a veče ispunjeno njegovim najvećim hitovima, brojnim gostima i iznenađenjima završeno je najavom novog susreta sa publikom.

Koncert Ace Lukasa u Zagrebačkoj Areni Foto: Hype TV

Muzička zvezda otvorila je koncert pesmom "Voliš li me“, a već od prvih taktova hiljade ljudi zapevale su zajedno sa njim. Dok je publika skandirala njegovo ime, Lukas je nakratko prekinuo nastup kako bi se obratio okupljenima.

– Dobro veče, Zagreb. Pre nego što nastavimo, nešto ću malo da vam kažem. Pod jedan, pre sam radio šta su mi rekli, a sad radim šta ja hoću – poručio je pevač.

Odmah zatim pokazao je da je spreman za opuštenu atmosferu i žurku do kraja večeri.

– Sad ću da skinem naočare i da skinem sako, jer mi smeta. Onda, donesite mi viski i vodu. I naravno, žurka će biti sjajna, vidim da ste dobro raspoloženi – rekao je Lukas, dok je publika nastavila da skandira.

Saša Mirković izašao na binu

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković Foto: Ilija Ilić, Antonio Ahel / Ata Images, BalkansCat/Shutterstock

Tokom večeri na binu je izašao i vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji se obratio publici i osvrnuo na probleme i nesuglasice sa upravom zagrebačke Arene koji su prethodili koncertu.

– Aca je večeras ovde samo zbog vas – poručio je Mirković publici.

Njegove reči ispraćene su aplauzom, a prepuna dvorana bila je najbolji pokazatelj interesovanja koje je Lukasov koncert izazvao.

Nakon Mirkovićevog obraćanja, Lukas je nastavio da niže svoje najveće hitove, dok je publika gotovo bez prestanka pevala zajedno sa njim.

Velika imena na Lukasovoj bini

1/7 Vidi galeriju Koncert Ace lukasa u Zagrebačkoj Areni Foto: Hype TV

Koncert je obeležio i veliki broj gostiju, pa su se Lukasu na sceni pridružili Vlado Kalember i Srebrna krila, što je izazvalo dodatno oduševljenje publike.

Uz Lukasovu prepoznatljivu energiju, gostovanje muzičara čije pesme publika sluša decenijama donelo je poseban trenutak večeri.

To, međutim, nije bilo jedino iznenađenje.

Na Lukasovoj bini pojavio se i Boris Novković, koji je pred zagrebačkom publikom zapevao čuvenu "Tamaru“.

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je malom Emanuelu ispunjena velika želja da nastupi zajedno sa Lukasom.

Tokom večeri smenjivali su se hitovi i gosti, a jedan od upečatljivijih prizora dogodio se uz "Kafanu na Balkanu“, kada je Arena bila obasjana morem upaljenih bliceva, dok je publika horski pevala sa Lukasom.

Lukas sačuvao veliku vest za kraj

1/7 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype

Ipak, pevač je jedno od najvećih iznenađenja sačuvao za samu završnicu koncerta.

Nakon večeri pune muzike i emocija, Lukas je otkrio da je upravo tog dana saznao da u zagrebačkoj Areni postoji slobodan termin naredne godine. Najpre je kroz šalu otkrio da planira da ode na Tajland kako bi se odmorio, a onda publici postavio pitanje koje je izazvalo ovacije.

– Pazi ovamo, ima jedan datum, to su mi večeras rekli, sledeće godine. Idem pre toga na Tajland da se odmorim malo, jedno deset dana, a onda je u ovoj Areni slobodan jedan datum. Da li se slažete da dođemo ponovo? – upitao je Lukas.

Odgovor je stigao gotovo istog trenutka. Publika je počela glasno da uzvikuje njegovo ime, dajući mu do znanja da želi još jedan koncert.

Lukas je tada kratko poručio:

– E, pa doći ćemo!

Tako je, dok se jedan veliki koncert još nije ni završio, praktično najavljen novi susret Ace Lukasa i zagrebačke publike.

Prepuna Arena, brojni muzički gosti, horsko pevanje najvećih hitova i najava povratka obeležili su veče tokom kojeg je Lukas još jednom pokazao koliko interesovanje njegovi nastupi izazivaju širom regiona.

Kurir.rs/Hypetv.rs