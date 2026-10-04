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Silvija Nedeljković nakon 17 godina borbe za potomstvo, ostala je u drugom stanju i nakon devet meseci rodila je blizance. Staša i Boško pre nekoliko dana stigli su u svoj porodični dom gde će im roditelji pevačica Silvija i bivši fudbaler Saša Stanković, pružiti ljubav, mir, vaspitanje i sreću.

13 dana nakon porođaja, ponosna mama odlučila je da sa pratiocima podeli delić sreće koju trenutno oseća. Uz fotografiju ćerkice, Silvija je uputila zahvalnost svima koji su joj tokom dugogodišnje borbe slali poruke podrške.

„Htela bih ovim putem da zahvalim svima vama koji mi pišete i radujete se našoj sreći. Presrećna sam što vidim da još uvek ima dobrih ljudi među nama i da je to nešto što daje nadu za sve. Previše je poruka, ali svaka me je dotakla i osetila sam tu vašu podršku...“, napisala je Silvija.

Foto: printascrean

Pevačica se potom osvrnula i na sve one koji se, baš poput nje, bore za potomstvo, uz poruku vere i nade.

„Bogu hvala za sve i neka vam svima dobro vrati i svima koji se bore kao mi podari ovaj blagoslov. Slava Bogu“, poručila je novopečena mama.

Tata slavio rođenje blizanaca do jutra

Dok se Silvija sa bebama nalazi u Beogradu, Saša je sa porodicom, prijateljima i meštanima proslavio dolazak prinova u porodicu. On je sačekao sa slavljem dok Silvija sa bebama nije izašla iz porodilišta.

1/10 Vidi galeriju Silvija Nedeljković i Saša Stamenković Foto: Kurir, Marko Karović, Printscreen Pink, Marko Karović

- Pre svega, želim da se zahvalim Silviji što mi je podarila dva anđela. Nisam hteo da slavim dok ona i deca ne izađu iz bolnice, a kada se desilo da konačno stignu kući, ja sam već morao da se vratim poslu i treninzima - rekao je Saša i rekao da je slavlje trajalo do jutra.- Slavilo se u Lučanima do zore. Igrao sam u raznim zemljama, klubovima, sa različitim igračima, ali mi je posebno drago što se ovako nešto desilo baš ovde - rekao je on za "Informer".

- Hvala svima na čestitkama, i ljudima koje poznajem i onima koje nisam upoznao, a koji su ovo doživeli kao da se slavlje dogodilo u njihovoj kući. Hvala i predivnoj Nikolini Kovač što je došla i uveličala slavlje.