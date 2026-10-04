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Pevačica Milica Pavlović prethodnih dana boravila je u Madridu, gde je vreme iskoristila za odmor, šoping i obilazak grada, ali i za koncert svetske muzičke zvezde Šakire. Nakon nekoliko dana provedenih u Španiji, Milica je nastavila putovanje i uputila se ka regionu.

Foto: Kurir

Sa aerodroma u Madridu doputovala je u Zagreb, gde ju je sačekao vozač, pa je nastavila ka Ljubljani, gde su njene kolege Jala Brat i Buba Corelli održali veliki koncert u Areni Stožice. Ona je želela da ispoštuje kolege pa je otišla na njihov koncert.

Pavlovićeva je njihov nastup pratila iz VIP separea i uživala u spektaklu koji je popularni dvojac priredio pred brojnom publikom. Njeno pojavjivanje nije prošlo nezapaženo, a posebno imajući u vidu da je samo nekoliko sati ranije bila u drugoj državi.

Kako saznajemo, pop zvezda je stigla u Ljubljanu bez preterane pompe, a samo su organizatori ovog koncerta znali da će se ona pojaviti zajedno sa prijateljima.

Fanovi popularnog dvojca prepoznali su Milicu, pa su nekoliko puta prilazili da se fotografišu sa njom.

Ipak, posebno zanimljiv detalj sa ove večeri osvanuo je na društvenim mrežama. Bojan Cvjetićanin, frontmen popularnog slovenačkog benda Joker Out, podelio je snimak na kojem se nalazi upravo sa Milicom Pavlović.

Bivši dečko Džejle Ramović objavio snimak sa Milicom

1/8 Vidi galeriju Bojan Cvjetičanin i Milica Pavlović zajedno na koncertu Foto: Preent Screen

Njih dvoje su zajedno uživali u atmosferi na koncertu Jale Brata i Bube Corellija, sve vreme su igrali, smejali se i razgovarali, a Bojan je trenutak njihovog druženja odlučio i sam da podeli sa svojim pratiocima.

Na snimku se mogu videti Milica i Bojan u dobrom raspoloženju dok uživaju u muzici, a činjenica da je upravo Cvjetićanin objavio njihov zajednički trenutak privukla je dodatnu pažnju.

00:18 Milica Pavlović na koncertu Bube i Jale u Ljubljani Izvor: Privatna arhiva

Bojan je, inače, bivši dečko pevačice Džejle Ramović, zbog čega je njegovo sadašnje pojavljivanje u društvu Milice Pavlović dodatno zainteresovalo javnost.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Privatna arhiva

Njihov zajednički snimak ubrzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, a ostaje da se vidi da li je u pitanju samo prijateljsko druženje i zajednički provod ili će njih dvoje ponovo biti viđeni zajedno.

Milica se za sada nije oglašavala o druženju sa frontmenom grupe Joker Out, dok je Bojan njihov zajednički trenutak bez skrivanja podelio sa svojim pratiocima.

Ko je bivši dečko Džejle?

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović i Džejla Ramović na koncertu Adija Šošea Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Bojan Cvjetićanin je slovenački pevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Aut. Rođen je u Ljubljani, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine. On je 2023. godine predstavljao je Sloveniju sa svojim bendom na "Pesmi Evrovizije" u Liverpulu sa pesmom „Carpe Diem“, gde su zauzeli 21. mesto.