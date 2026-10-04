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Miami bend, na terenu je jedan od bendova koji je najtraženiji na svim slavljima širom Srbije. Nakon dugogodišnjeg rada na raznoraznim privatnim proslavima, ekipa benda odlučila je da je vreme za novo poglavlje.

Miami bend, snima svoj prvi album, a naša ekipa posetila je prostor u kome su snimali dva spota, za pesme koje će uskoro predstaviti publici. Pevač iz Miami benda, Stefan u razgovoru sa nama, govorio je o planovima za dalju karijeru, nastupima, ali i o proslavi na kojoj su baš oni bili zaduženi za atmosferu, a o kojoj se i danas priča. Reč je o gala slavlju koje su organizovali Jelena Karleuša i Duško Tošić povodom rođendana njihovih ćerki Atine i Nike.

Na početku smo govorilo o spotovima i pesmama koje su u pripremi:

- Danas snimamo dva naša nova spota. Stajling je iz pedesetih godina, pesma ju radila Mirna Košanin. Mi spremamo ceo album, ali ćemo polako početi sa puštanjem pesama. Imamo dve pesme koje su već objavljene, ali Miami bend je dostigao neki vrhunac što se tiče nastupa, pa smo odlučili da pređemo na novi nivo, a to je upravo ono na čemu sada radimo. Autorski rad, naše pesme, da nas publika čuje širom regiona.

1/3 Vidi galeriju Miami bend Foto: Printscrean

Došao je trenutak i da saznamo kakvi su Duško i Jelena kao domaćini, ali i ko je bio najveseliji:

- Provod je bio odličan. Oni su galantni, sjajno su nas dočekali. Već sam i rekao ali da ponovim Jelena je primer kako majke treba da se ponašaju na dečijim slavljima. Od gostiju su bile mnoge poznate ličnosti, ali Seka ima sjajnu energiju i baš je lepa žena. Što se tiče toga ko je najviše popio, naš kolega, Živke klavijaturista. On uvek sve ispoštuje na svakom slavlju (smeh). Duško je bio baš veseo, tražio je pesmu od Andreane Čekić "Budi mi neko". Duško i Jelena su izgledali kao roditelji koji slave svojim ćerkama rođendan. Deluje da su u super odnosima, koliko sam ja mogao da primetim. Tu je bila i Andreana, i Dragana Mirković koja kako je uzela mikrofon nastala je luda atmosfera. Pevala je i Indira, ali i Jelena. Ona je prva počela da peva, pa su se onda i ostale koleginice.

Pevali ste svima. I glumcima i pevačima. Ko je galantniji?

- Pa da kažemo, pevači. Oni najbolje razumeju naš posao.

Bio si i u Zvezama Granda. Kako pamtiš to iskustvo?

- Bio sam do pred polufinale, 5 krugova. Pamtim kao lepo iskustvo, ali mislim da sam od tada mnogo napredovao, kad bih mogao sada da vratim vreme mnogo bih to bolje odradio. Jelena je isto tada bila u žiriju. Delovao sam joj tada blag, a sada mi je rekla svaka čast!

Gde vidite sebe za 5 - 10 godina?

- Trgovi, dvorane, koncerti, ako Bog da.

04:58 PevaČ iz Miami benda progovorio o slavlju kod JK i Tošića Izvor: Kurir