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Suzana Jovanović gostujući na Jutjub kanalu „Otac Predrag Popović“, iskreno je govorila o trenutku kada je ispraćala svog supruga, Sašu Popovića na večni počinak i istakla da čovek na kraju sa sobom ne može poneti ništa od onoga što je tokom života stekao.

- Kad sam ispraćala Saleta na onaj svet, poneo je samo ono što sam mu ja obukla. Ništa nije poneo od ovoga što je stekao za života. Što smo stekli zajedno- , rekla je Suzana.

Ona je potom uputila poruku svima koji, kako kaže, previše vremena provode jureći za materijalnim dobrima.

- I zato, ljudi, shvatite, nemojte da jurite za pet vila na Dedinju, deset automobila u dvorištu, vozni park... Nema potrebe. Nećeš stići tih deset da voziš. Ja i ovaj jedan pa ne stignem nekad da ga vozim. Nekad ga vozim, nekad ga ne vozim. Nekad vam treba auto, nekada ne- poručila je Suzana.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

"Mogli smo da platimo lekare, ali leka nije bilo"

Posebno emotivno govorila je o nemoći koju je osećala u trenucima kada je bilo moguće obezbediti najbolju medicinsku negu, ali kada novac više nije mogao da promeni ishod.

- Tako da, ta nemoć, to što kažete, to da vidiš da imaš novac, možeš da platiš lekare, možeš da platiš terapije, ali leka nema. Lek je bio Bog, da smo možda ranije osetili, videli te neke simptome i signale-, rekla je ona.

Suzana se osvrnula i na Sašin odlazak, izrazivši nadu da je pred Bogom pronašao mir i da mu je oprošteno za greške koje je tokom života napravio.

- Nadam se da je ispred Boga otišao i da se iskupio za sve svoje neke grehove koje je počinio i za stvari koje nije shvatao na pravi način. Nadam se da je na spasenje - govorila je Suzana Jovanović.