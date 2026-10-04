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Pevačice su se sada ponovo našle na istom mestu i to u avionu, a nakon što su sletele u Beograd na aerodromu su ih dočekali novinari. One su tom prilikom progovorile o situacijama iz prošlosti, ali i zajedničkim planovima za budućnost.

Zorana je naglasila da njihov raniji sukob nije bio unapred osmišljen niti deo promocije, već da su se zaista našle u konfliktu. Ipak, nakon svega uspele su da poprave odnos.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njihov raniji sukob, kako su sada istakle, nije bio deo marketinškog plana, već je zaista došlo do nesuglasica između njih.

- Dogovaramo se za duet. Svađa naša nije bila marketing. Bila je stvarna. Sedele smo zajedno u avionu. Ne sme više niko da je dira. Umorne smo, radile smo - rekla je Zorana za Telegraf.rs.

Zajedničko putovanje bilo je prilika da mlađa pevačica bolje upozna Gogu, o kojoj sada govori u superlativima. Kako kaže, tek sada je imala priliku da vidi kakva je njena koleginica privatno.

- Goga je super, uvek je bila dobra riba i ostala. Ja je ne znam toliko dobro, ovaj let nas je upoznao bolje. Ona je žena lavica, upoznale smo se - rekla je Zorana.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako još oseća posledice povrede noge koju je zadobila pre dva meseca, Zorana ne odustaje od nastupa. Otkrila je da joj štikle tokom nastupa otežavaju situaciju, pa ih nakon pojavljivanja na sceni skida.

- Još nisam oporavila nogu, boli me još uvek. Pre dva meseca sam imala povredu. Ja se pojavim samo u štiklama, posle se izujem i bosa pevam - ispričala je ona za Telegraf.rs