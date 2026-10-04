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Milić Vukašinović je jedan od najvećih muzičara bivše Jugoslavije, autor brojnih hitova i jedan od naših najpoznatijih bubnjara, čovek koji je obeležio mnoge epohe.

Nakon teške operacije, amputacije noge, nemamo priliku da ga u javnosti viđamo često kao ranije, a ekipu emisije "Stars", koja se emituje vikendom na Kurir televiziji, ugostio je u svom domu.

- Sredio sam stan uz pomoć supruge, naravno, ali ideje su uglavnom moje - rekao nam je Milić kad smo primetili detalje u njegovom domu.

Kako ste? Kako provodite ove dane?

- Dobro sam. Dane provodim uglavnom kod kuće, jer sada živim invalidskim životom.

04:49 Milić Vukašinović eskluzivno za Kurir o zdravstvenim problemima i strahu od smrti Izvor: Kurir televizija

I kakav je taj, kako vi kažete, invalidski život?

- Zbog proteze sam vezan toliko za kuću, prvo što sam jako lenj. Proteza nije tako naivna kao što ljudi misle. Staviš je, naučiš i da hodaš, igraš lopte i to. To možda u holivudskom filmu, ali u realnom životu ne. I zaista, evo, ima dve godine kako sam postao invalid. I onda, recimo, ja sam u glavi isti kao što sam bio pre odsecanja noge. I jedino kad skontam da sam invalid je kad moram da stavljam protezu i kad moram s njom da se borim. Onda znam da sam invalid. Tada je skinem, sednem ovde i samo se vrati mozak - ja sam isti. Da l' će to tako da bude unedogled, ne znam, videćemo.

Kako ste reagovali kad ste saznali da ćete postati invalid?

- Uvek sam imao samopouzdanja, nemam ja taj strah. Takav stav imam u životu. Ako je nešto suđeno, ako sad treba da umrem, šta ćemo.

1/5 Vidi galeriju Milić Vukašinović Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Nemate strah od smrti?

- Ne. I u Sarajevu sam bio tokom celog rata, svačega sam se nagledao, preživeo sam taj užas i isto sam bio spreman. Jedan novinar, kad mi se desilo sve ovo sa zdravljem, pitao me je da li je iko nazvao da pita kako sam. I ja šta ću, spomenem da mi se nije javio Oliver Mandić. Ali za Olivera mi je odvratno. Jer taj Oliver se kune u mene kao doktora za rokenrol. Čak i izmišlja neke stvari u kojima on nije učestvovao, a koje su moje dogodovštine. Ja ćutim u društvu, pustim ga, neka priča. I onda, kad je čuo da sam ja rekao da mi se nije javio, da me nije pitao kako sam, odjednom je rekao za novine na dve strane kakav sam ja doktor za rokenrol. Kaže, ne znam ni tri akorda na gitari. Kakve veze ima to, pre svega, koliko ja znam akorda na gitari, umesto da je rekao da nije ni čuo da sam bolestan ili tako nešto. On sad priča kako sam ja nikakav muzičar. Uvredio se kao da sam mu majku rođenu...

04:00 Milić Vukašinović za Kurir o sukobu Hanke Paldum i Cece oko pesama Izvor: Kurir televizija

Zašto je došlo do sukoba između vas i Gorana Bregovića?

- Pre svega, ja sam njemu bio idol. Prvi put kad mi se smučio, zgadio, bilo je kad ja sam uradio autobiografiju, prvi deo, koji sam hteo da izdam. Na kraju neće niko da je izda, ja rekoh sam ću je izdati, ali nisam imao para. I ja ga pozovem, rekoh, milioner. Nećeš verovati, ja ga dobijem. Objasnim mu da hoću knjigu da izdam, hiljadu evra da mi pozajmi, a ja ću mu vratiti. Znaš šta je on rekao? "Dao bih ti, ali umreće mi ujak." "Što će ti umreti ujak?" "Pa ja brinem o njemu, ja mu kupujem lekove." Znači, ako meni da hiljadu evra, neće imati za lekove ujaku. On toliko voli pare, ali toliko se boji da sa svoje gomile skine, recimo, hiljadu evra, njemu je to kao da mu vadiš bubreg naživo.

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović i kolege Foto: Zorana Jevtić, Marko Karović, Kurir

Radili ste s mnogim pevačima, pa i narodnjacima. Između ostalog, napisali ste neke hitove za Hanku Paldum. Kako pamtite tu saradnju?

- S Hankom Paldum, narodnom pevačicom iz Sarajeva, napravio sam revoluciju u narodnoj muzici. To su dve pesme koje su razvalile. Prva je bila "Volela sam, volela", a druga je "Ja te volim" ili kako je ovde prekrštena, to je Ceca prekrstila, "Tražio si sve". To: "Tražio si sve" je stih kojim počinje strofa. Ja onda rekoh, šta tražio si sve, šta je to, prodavnica?

Bio je sukob između Hanke i Cece oko te pesme, a tom prilikom je Ražnatovićeva rekla da je to njena pesma.

- Nije tu bilo nikakvih problema. Arkan je bio zaljubljen u Hankine pesme, neću da kažem u Hanku. Došao sam u Beograd posle rata u Sarajevu, na poziv Arkana preko mog menadžera s Pala. On mi je rekao da me Arkan traži, da on drži kockarnicu u hotelu "Jugoslavija". Rekao mi je da imam tamo sobu na pola godine, pansion, i da hoće da Ceci uradim album. Ja sam zbog toga došao u Beograd. Tokom rata sam krao struju u Sarajevu, imao sam mali televizor, zbog ćerke sam to uradio, da ima da gleda, meni nije bilo toliko stalo. Jednom tako radio televizor, kad vidim Ceca se pojavi i peva pesmu "Tražio si sve". I to obučena u prugaste helanke, to vrti du*etom i sve onako... Rekoh, je*ote, šta je ovo?! Arkan je izmirio sve što smo radili. Nisam hteo da budem u "Jugoslaviji".

Da li je istina da ste zaradili preko milion evra od pesama koje ste radili za Hanku i da ste taj novac potrošili brzo, zbog načina života koji ste tada vodili?

- Hanki sam radio tri albuma. Taj prvi album "Sanjam" se prodao u preko milion, milion i po primeraka. I to bi se prodalo i mnogo više. Insistirao sam da radimo sa izdavačkom kućom "Jugoton", jer je to jedina kuća koja je tada imala 160 svojih prodavnica širom Jugoslavije. Tada sam rekao da ćemo prodati 500.000, pa su oni rekli: "Jao, roker, lupa gluposti." A prodalo se, eto, milion i po.

04:36 Milić Vukašinović bez dlake na jeziku o filmu "Toma" i pesmi "Sećaš li se Sanja" Izvor: Kurir televizija

Vi stojite iza hita "Sećaš li se, Sanja", koji je otpevao legendarni Toma Zdravković. Kako je došlo do toga?

- Nisam ja to za Tomu pisao, ja sam to za jednog sarajevskog pevača uradio. Pokojni Toma je to čuo i onda poludeo za tom pesmom. Rekao je da je to najlepša narodna pesma koju je čuo u životu. I u dva ujutru su me digli, on je trebalo da peva u jednom kafiću u Sarajevu, međutim, zove me gazda i kaže: "Mićo, dolazi." To je rekao. "Ne mogu ja", rekoh, "mamuran sam, ne mogu da pijem." "Moraš doći", kaže, "Toma je tu, treba da peva, poludeo je. Eno vrti se se već dva sata 'Sećaš li se, Sanja'." I šta ću, ja odem tamo. I onda sam se ja zapio, šta ću? Ali problem je bio što je Toma tek izašao iz bolnice. On je imao zavoj preko stomaka. Taj zavoj je maltene prokrvario, a on popio dva litra vina.

Da li ste gledali film o Tomi i kako vam se čini?

- Jesam. Ne sviđa mi se, nisam ni hteo da ga gledam jer mi je grozno. Znaš zašto nisam hteo da ga gledam? Zato što je k****** Aco Pejović snimao Tomu Zdravkovića. Kao da nisu mogli da uzmu original, ono što je pevao Toma, i da urade film. I nema veze, neka glumi onaj glumac, ali kad ide pesma, da ide Toma Zdravković. Jeste Aco dobro uradio, ali nema veze kako je on to dobro uradio kad on nije Toma.





00:55 "NISU ZVALI I PONUDILI POMOĆ, A SVE PARE SU OTIŠLE NA LEKOVE!" Milić Vukašinović žestoko udario na prijatelje Mandića i Mitrovića Izvor: Kurir televizija