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Zoran Marjanović, kome se pred Višim sudom u Beogradu sudi za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, preživeo je pravi pakao u noći između petka i subote, kad je u druženju s prijateljima došlo do žestoke rasprave, a potom i fizičkog sukoba.

Kompozitor je prebijen, a zbog povreda, pre svega kontuzije mozga, zadržan je u Urgentnom centru. Dok se on oporavlja u bolnici, novi detalji incidenta se otkrivaju.

Prodaja kuće, novac

Kako saznajemo, Marjanović je kobne večeri otišao u kod prijatelja u stan na Karaburmi, nakon što ga je ovaj pozvao na druženje. U toku večeri pridružio im se još jedan muškarac. Ništa, prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, u početku nije ukazivalo na to da će se mirno veče pretvoriti u incident.

- Mogu okvirno da vam kažem da je Zoran kod prijatelja došao oko devet sati uveče, a u toku večeri im se pridružio još jedan muškarac. Sve je bilo u redu. Reč po reč, čaša po čaša žestine, i najpre je došlo do verbalnog okršaja. Taj čovek mu je u takvom stanju tražio da prizna krivično delo, konkretno, da je ubio ženu Jelenu, zbog čega je Zoran žestoko negodovao, nije hteo ni da čuje za takve optužbe. Onda su počeli da govore o novcu i prodaji kuće u Borči u kojoj je Marjanović živeo s porodicom. Pitao ga je da li je prodao kuću za 200.000 evra ili pola miliona i tražio mu deo para - priča izvor.

Žustriji razgovor je u jednom trenutku potpuno izmakao kontroli, a tokom svađe muškarac je izvadio puštolj i njime udario Zorana. Kompozitor je, prema sopstvenim rečima, pokušavao da se odbrani i prekine raspravu, a onda pokušao i da napusti stan.

Skandali ga ne zaobilaze

1/6 Vidi galeriju Upao u nevolju Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva



- Počeo je da se opire i da se brani svim silama. Čak je u jednom trenutku krenuo da napusti stan i tada je situacija došla do vrhunca. Taj čovek ga je udario tako jako da mu je izbio zube. Čuli smo se i rekao mi je da ima kontuziju mozga. To je ozbiljna povreda - priča naš sagovornik.

Marjanović je u kratkom razgovoru za Kurir nekoliko sati nakon što je pretučen i sam potvrdio da je pominjana prodaja kuće.

- Ja sam obeležen, prodao sam kuću zbog svega... Namestili su me u stanu na Karaburmi - bilo je sve što nam je uznemireni Zoran rekao.

Prema pisanju medija, ni Zoran ni prijatelj koji je vlasnik stana ne žele da sarađuju s policijom i otkriju ime trećeg muškarca koji je označen kao napadač.

Sudski proces

Činjenica je da se Marjanović poslednjih godina nalazi u centru pažnje javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi protiv njega povodom ubistva njegove supruge Jelene. Njegov život je od tada u velikoj meri obeležen sudskim procesima, medijskim interesovanjem i brojnim kontroverzama koje su pratile ovaj slučaj.

Pokušali smo da ponovo stupimo u kontakt sa Zoranom, ali on ovoga puta nije odgovarao na naše pozive i poruke.