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Milena Ćeranić rođena je u Kragujevcu, gde je i odrasla, a potom se zbog posla i karijere preselila u Beograd. Milena je jedna od javnih ličnosti koja čuva svoj privatni život, pa osim onog što je sama pričala u javnosti, do ostalih informacija o njenom životu bilo je teško doći.

Domaći mediji posetili su rodno mesto pevačice, a kada su došli do njene kuće zatekli su tužan prizor. Oronula kuća, ulazna vrata zakucana ekserima i krš i lom na sve strane, bilo je ono što se odmah moglo uočiti.

Kako su meštani otkirli tu odavno niko ne živi.

- Da vam kažem oni su davno, davno tu živeli tu nema ničega. Kuća je skroz propala, a nekada je bilo toliko lepo i sređeno. To je bilo sređeno, zagrađeno. To je kasnije, kad su se oni odselili, odavde... Mnogo drugčije, lepše je bilo. Ma, savršeno! - govorila je jedna meštanka, a onda su i ostali meštani govorili o pevačici.

Baka Nataša je za Blic otkrila da se družila sa Mileninom majkom, kao i čime se bavio pevačicin otac dok su živeli u ovoj ulici:

- A tu je bila i komšinica zapravo njena majka i otac je njen znam dugo bio na brodu. Kumovi su odlični sa njima i sa te strane znam o njoj sve.

Meštani su otkirli i kakvo sećanje imaju na pevačicu, ali i da su ponosni na njen uspeh

1/9 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo

- Pa meni u najlepšem. Dobra su deca, divna. A majku i oca poznajem otac je išao sa mojim rođenim bratom u tehničku školu. Kako da nismo ponosni, odrasla je s nama. Bilo je dobro dete, malo, fino, kulturno. Mene zna kao Vladu. Tu smo komšije odrasla je sa mojom Aleksandrom zajedno.

Zanimalo nas je i gde su se Milenini roditelji odselili nakon što su napustili ovu kuću i da li je pevačica u dobrim odnosima sa njima, na šta nam je komšinica iz kraja objasnila:

- Jeste. Oni sad žive ovde negde na bubnju. Bar su živeli. Ona mnogo lepo peva. Kad je bila u nekoj "Farmi" najviše me nervirao onaj dečko.

Jedna žena je imala prilike i da je sretne

- Videla sam je par puta kod frizera zajedničkog super je. Super je, ona je toliko jedna devojka divna, razgovorljiva, vesela, prirodna, a i stvarno peva i izgleda. Predivna je. Porodična je i ceni te porodične vrednosti i pre svega je dobar čovek, a i dobar pevač. Znam da voli ovaj grad, znam da nije zaboravila da je iz ovog grada.

Jedna starija gospođa je za Blic govorila i o Mileninom učešću u rijalitiju

- Mnogo je nepravde bilo onda prema njoj. Ja sam videla šta znači onda imati moć i taj Nemanja Stevanović. Ja sam ponekad mislila da l' će baš on u životu dobro da prođe jer tu ne može niko da me ubedi da nije bila obostrana ljubav, ali dobro on i njegova balerina. Svima želim sve, ali najveća bi mi bila želja da se uda i da se ostvari kao majka. A ona je jedna mlada devojka i tada je tek bila još mlađa i sigurno sa nekim neiskustvom za takvu neku situaciju. Dobro, izgurala je ona to sve fino i ostala je tog svog duha takvog zdravog kakva je bila. Što je najvažnije da je dobro u duši. Znate šta sve to, sva ta neka zameranja, sve te neke priče, pa to vam opet radi jedan mali broj ljudi. Mislim kao i u svakom poslu, bučnih u svemu. Eto meni je žao zbog toga. Svako voli da produži da ima sutra dete da prirodni neki tok ide, ali ko zna ko određuje to. Obično kažemo, nemaš sreće nisi stao na lud kamen ja u to ne verujem, svakome je zapisano.

Učiteljica je istakla i da je Milena volela da se više igra s muškarcima nego sa devojčicama.