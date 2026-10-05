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Aleksandra Subotić očigledno dobro zna kako da privuče pažnju gde god da se pojavi, a ovog puta za to joj nije bilo potrebno ništa više od jedne upečatljive modne kombinacije i samouverenog koraka.

Nekadašnja učesnica rijalitija je u subotu veče prošetala srcem Beograda u ultrakratkoj haljini koja je istakla njenu figuru, pa je gotovo nemoguće bilo ne primetiti je.

00:24 Aleksandra Subotić Izvor: Kurir

Dok je prolazila ulicom prestonice, prolaznici su se spontano okretali za njom, a bilo je onih koji su pokazali da su šokirani prizorom. Aleksandra je, međutim, delovala potpuno nezainteresovano za pažnju koju je izazvala. Glavu je držala visoko, nije se osvrtala, niti je odavala utisak da primećuje radoznale poglede.

Hodala je kao da se nalazi na modnoj pisti, a ne usred gradske gužve. Njena kombinacija bila je dovoljno efektna da privuče pažnju, dok je samouvereno držanje dodatno upotpunilo ceo prizor. Subotićeva je očigledno rešila da običnu šetnju pretvori u malu modnu reviju na otvorenom, pa je prestonički asfalt na nekoliko minuta poslužio kao njena pista.

Ume da provocira

Ona očigledno zna da je stav pola dobrog izgleda, pa je bez imalo ustezanja nastavila svojim putem, ostavljajući prolaznike da se pitaju da li je slučajno prošla pored njih ili je upravo to i bio cilj. Aleksandra je još jednom pokazala da ume da privuče pažnju bez mnogo truda.

Dok su se pogledi nizali, ona je nastavila da korača potpuno sigurno, kao da je centar Beograda rezervisan upravo za njenu modnu šetnju. Naši reporteri su zapeležili taj trenutak, a bilo je i onih kojima se prizor nije dopao. No, dobro svetu ne možeš ugoditi. Ako je njoj cilj bio da bude primećena-misija je definitivno uspela.

Ume da privuče poglede

1/5 Vidi galeriju Zadovoljna izgledom Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Liniju je dovela do savršenstva, a i sama je govorila da je zbog gojaznosti trpela poniženja od strane oca koji ju je zvao "mečka Božana".

Na nju su negativni komentari dosta uticali i poljuljali joj samopouzdanje, a onda se zainatila, redukovala ishranu i posvetila treninzima. Zato sada šeta zgodno telo i uživa.