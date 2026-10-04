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Balkanska estradna scena odavno nije rezervisana samo za glas i hitove, već i za atraktivan izgled kojim pevačice privlače pažnju gde god da se pojave. Dok neke mogu da zahvale genetici, druge ulažu mnogo vremena u treninge i održavanje forme, a šuškalo se i da su neke pevačice stavile i silikone u pozadinu.

Ipak, bez obzira na to da li je za njihove obline zaslužna majka priroda, teretana ili nešto treće, jedno im je zajedničko – njihove figure retko koga ostavljaju ravnodušnim. Izdvojili smo pet dama sa regionalne scene koje se posebno ističu atraktivnim strukom, bokovima i zadnjicom.

Maja Berović

Maja Berović godinama važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na regionalnoj sceni. Osim prepoznatljivog muzičkog stila, pažnju privlači i izrazito ženstvenom figurom. Kod Maje se posebno ističe skladan odnos struka i bokova, dok njena zadnjica dodatno upotpunjuje celokupan izgled. Pevačica ume da istakne svoje adute, pa njene fotografije često izazovu brojne komplimente.

1/5 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Ustupljene fotografije

Dia Kostić

Dia Kostić posebno privlači pažnju svojim prirodnim oblinama i skladnom građom. Njene fotografije sa odmora svojevremeno su napravile pravi haos na mrežama, a mnogi su komentarisali njenu figuru i čak tvrdili da takve obline teško mogu biti potpuno prirodne. Ipak, upravo genetika i prirodno građeno telo ono su što se kod nje najviše primećuje. Dia bez mnogo truda uspeva da privuče pažnju, a njena figura definitivno je jedan od njenih najvećih aduta.

1/7 Vidi galeriju Dia Kostić u bikiniju Foto: printscrean/instagram

Teodora Džehverović

Teodora Džehverović jedna je od pevačica mlađe generacije koja mnogo pažnje posvećuje izgledu i fizičkoj formi. Zahvaljujući treninzima i disciplini, ima izrazito izvajanu figuru, a posebno se ističu struk, bokovi i zadnjica. Njena atraktivna izdanja sa nastupa, plaže i društvenih mreža gotovo redovno izazovu veliki broj reakcija.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović u Dubaiju Foto: Printscreen Instagram

Jelena Karleuša

Jelena Karleuša decenijama je poznata po tome što pomera granice kada su moda i izgled u pitanju. Njena figura gotovo uvek privlači pažnju, a pevačica ume da je dodatno naglasi smelim scenskim kombinacijama. Izražen struk, ženstveni bokovi i obline deo su njenog prepoznatljivog imidža, zbog čega njene fotografije često postaju tema na društvenim mrežama.

1/11 Vidi galeriju NAULJENA JK KAO SIRENA RASPAMETILA SVE ŽIVO! Diva osunčala telo na palubi jahte: GORI MONTENEGRO, GORI MORE (VIDEO) Foto: Marko Karović

Tijana Milentijević

Tijana Milentijević takođe se može svrstati među pevačice čiji izgled često privlači pažnju. Još 2022. godine u pojedinim medijima pojavili su se navodi da je pevačica ugradila silikone, nakon čega se dosta komentarisao njen izgled. Bilo da je reč o estetskim korekcijama, genetici ili kombinaciji svega toga, Tijana danas ima veoma ženstvenu figuru koja posebno dolazi do izražaja u izazovnim scenskim izdanjima.

1/3 Vidi galeriju Tijana Milintijević Foto: Printscrean

Dara Bubamara

Dara Bubamara nikada nije bežala od toga da pokaže svoje obline, a tokom godina izgradila je prepoznatljiv imidž atraktivne i samouverene žene. Njene fotografije u kupaćim kostimima i smelim kombinacijama često privuku ogromnu pažnju, dok je pevačica poznata po tome da nema problem da istakne figuru. Dara definitivno spada među estradne dame koje svoje obline nose sa mnogo samopouzdanja.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Ceca Ražnatović

Ceca Ražnatović je još jedno ime koje decenijama privlači pažnju svojim izgledom. Iako je tokom karijere menjala stil i modne izbore, njena ženstvena figura ostala je jedan od prepoznatljivih delova njenog javnog imidža. Pevačica ume da izgleda elegantno i svedeno, ali kada odluči da obuče nešto izazovnije, njene obline vrlo brzo postanu tema komentara.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je nekoliko puta u toku godine na Kipru Foto: Printscreen, Instagram, Boba Nikolić