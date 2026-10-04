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Koncert Milančeta Radosavljevića u novosadskom SPENS-u postao je za jednu porodicu mnogo više od muzičke večeri. Dok je legendarni pevač izvodio „Anđeliju“, neko iz publike odabrao je upravo tu pesmu i taj trenutak da najbližima saopšti jednu od najlepših vesti - da stiže beba.

Prema objavi osobe koja se nalazila u njihovoj blizini, radosna vest podeljena je uz fotografiju testa za trudnoću. Tako je pesma koju publika godinama voli dobila još jedno, sasvim lično značenje: postala je deo uspomene na trenutak kada je jedna porodica saznala da će postati bogatija za novog člana.

Postoje pesme koje nas vraćaju u prošlost, podsećaju na drage ljude i dane koje čuvamo u srcu. A postoje i trenuci kada uz njih počinju nove životne priče. Za ovu porodicu, „Anđelija“ će od sada biti i pesma uz koju je stigla vest o novom životu, o ljubavi koja raste i radosti koja tek dolazi.

00:25 Aca Sofronijević Izvor: Instagram

Možda će i beba ako bude ženskog pola dobiti baš ovo ime, jer su mnoge Anđelije dobile ime upravo po Milančetovoj pesmi.

Podsetimo, Milanče Radosavljević nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“ koncertom 15. oktobra u hali Čair u Nišu, sa početkom u 20 časova. Uz Majstore za dušu Aleksandra Sofronijevića, publiku očekuje još jedno veče ispunjeno emocijama i pesmama koje spajaju generacije. Karte su dostupne putem sajta Tickets.rs.

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