"VEĆ JE SPREMALA PUNJENE PAPRIKE" Đanijeva Slađa tek izašla iz bolnice, a odmah uskočila u kuhinju: Pevač otkrio sve o njenom stanju
- Đani je po povratku iz dijaspore rekao da je njegova supruga Slađa dobro i da je već kod kuće spremila punjene paprike.
- Pevač je otkrio da je Slađa nekoliko dana bila na VMA zbog problema sa gvožđem, lošeg hemoglobina i dodatnih analiza.
Radiša Trajković Đani vratio se nakon radnog vikenda provedenog u dijaspori. U Beograd je sleteo u pratnji sina, dok ih je na aerodromu sačekala Đanijeva snaja.
Pevač Radiša Trajković stigao je u Beograd vidno raspoložen, pa je otkrio kako se oseća njegova supruga, koja je nekoliko dana provela na ispitivanjima na VMA.
- Dobro je, hvala dragom bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve - otkrio je Đani, da se Slađa vratila kući i već počela da obavlja kućne poslove.
Otkrio je i kako je bilo na nastupima, pa istakao da za njega nema zime:
- I sinoć i preksinoć je bilo super. A kad je bilo? Zime ima samo kad obučem jaknu - rekao je kroz osmeh.
Đanija i njegovog sina n a aerodromu je dočekala i snajka, koja nije bila raspoložena za snimanje pa je ubrzo ušla u auto.
"Ima problem sa gvožđem"
Podsetimo, supruga Radiše Trajkovića Đanija provela je nekoliko dana na analizama na VMA:
- Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba creva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želeo - rekao je folker.
kurir / blic
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