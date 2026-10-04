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Voditeljka i glumica Marijana Mićić s vremena na vreme na društvenim mrežama deli detalje iz svog privatnog života. Ovoga puta pokazala je kako protiče jedan porodični vikend i otkrila da je njen muž pravi domaćin.

Naime, iako sa suprugom i dvoje dece živi u Beogradu, vikendi su rezervisani za vreme sa porodicom, ali i pripremu zimnice i rakije.

Ona je ovoga puta snimila svog muža Miloša kako peče rakiju.

Miloš je sedeo pored lampeka, ručno okretao ručicu i spremao tradicionalni srpski napitak.

"Domaćin", napisala je Marijana Mićić u opisu videa.

Foto: Printscreen

"On je prosto normalan čovek"

Marijana je svog muža dugo krila od javnosti, a jednom prilikom je govorila o njihovom odnosu.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in" i dodala:

- Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada.

1/8 Vidi galeriju Marijana Mićić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Mlađa ćerka krenula u vrtić

Mlađa ćerka Marijane Mićić krenula je u vrtić, a emotivni trenutak objavila je na svom instagramu uz emotivnu poruku.

„Srećno, srećice mala. Znam da sve možeš sama, ali hvala Bogu imaš ovo čudo naše pored tebe, da te zauvek drži za ruku“, napisala je Marijana tim povodom.

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