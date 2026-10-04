Slušaj vest

Ljubavni život čuvenog muzičara Borisa Novkovića godinama privlači veliku pažnju javnosti. Pevač iza sebe ima četiri braka, a njegova emotivna biografija ispunjena je strastvenim romansama i neočekivanim obrtima.

Prva emotivna partnerka sa kojom je otišao pred oltar bila je dramska umetnica Bojana Gregorić Vejzović, u to vreme profesionalna igračica baleta u zagrebačkom HNK. Kada su se upoznali, ona je imala dve decenije, dok je pevač bio pet godina stariji od nje. Njihov brak trajao je pet godina, a zvanično su se razišli 1997. godine.

Nakon toga, pop zvezda je sudbonosno "da" izgovorila novinarki Luciji Matić, koju je sreo tokom promocije muzičkog izdanja "Direkt". Bila je to ljubav na prvi pogled, a bračnu zajednicu sklopili su 2003. godine. Tokom dvanaestogodišnjeg odnosa, od čega su devet godina proveli u braku, dobili su naslednike Noa i Bonoa. Ipak, zajednički život je okončan kada se pevač zaljubio u slikarku Ivu Višošević, sa kojom je proveo tri i po godine bez odlaska pred oltar.

1/15 Vidi galeriju Boris Novković Foto: Nemanja Nikolić

Usledio je i treći ulazak u brak. U avgustu 2016. godine Novković se venčao sa Ines Katić, mlađom od njega 18 godina, ali je ova zajednica potrajala svega pet meseci, te su se razveli početkom 2017. godine. Tada se oglasio na društvenim mrežama i poručio:

"Svi koji ste predviđali neslavan kraj, uživajte u tome i mislite da ste u pravu. Niste, a ja ću uživati u svojoj iskrenosti i uvek i ponovo dati celog sebe za ljubav. Ako treba četvrti i peti i deseti put! Verovaću u pravu ljubav, zauvek! I nema drugog komentara. Ines, hvala!"

Nakon razlaza sa Ines, pevač je izvesno vreme bio u vezi sa balerinom i defektologom Anom Hanić, ali se ni pored nje nije trajno skrasio.

Sa 25 godina mlađom studentkinjom dobio dete

Po četvrti put stao je na ludi kamen sa studentkinjom modnog dizajna Iris Volf, koja je od njega mlađa 25 godina. U ovoj zajednici dobili su ćerku Si, ali je do razdvajanja došlo godinu i po dana nakon venčanja. Povodom navoda o razlazu, izjavio je za medije:

1/6 Vidi galeriju Boris Novković Foto: Vladimir Šporčić, PrintscreenJutjub/ dzonikg, Marina Lopičić

"Iris i ja smo već duže vreme razdvojeni. Ipak, to je bilo dogovoreno i rastali smo se u izuzetno dobrim odnosima, te zajednički brinemo za ćerkicu od prvog dana. Vreme će doneti odgovore. Začuđen sam medijskim napisima. Ni Iris, ni ja nismo spomenuli reč "razvod".

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: