Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć nastup u Berlinu, nakon čega se oglasila sa aerodroma i otkrila da se ne oseća najbolje.

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama vidi se kako priprema lek u prahu, koji je uzela zbog simptoma prehlade i povišene temperature.

„E, muko moja, pređi na drugog. Lečimo se na aerodromu, da, da... temperaturica“, rekla je pevačica dok je pripremala terapiju.

Ceca Ražnatović Foto: Printscreen

Ceca je, uprkos temperaturi, bila dobro raspoložena dok je čekala let. Na snimku se vidi kako se smeška, a svojim pratiocima je na taj način pokazala kako izgleda deo njenog putovanja nakon svirke.

Objava je privukla pažnju njenih pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i uputili poruke podrške.

Pevačica je nakon nastupa u Berlinu nastavila putovanje, dok joj je trenutno, kako je pokazala na društvenim mrežama, prioritet da ublaži simptome prehlade i temperaturu.

Ne propustiteStars"PROBLEM NISU NJENE PESME" NEMCI OBJAVILI ŽESTOK TEKST O CECI! Izvukli Arkana, hapšenje i "svadbu veka"
Ceca Ražnatović
Stars"MRTVA SAM BOLESNA, NOSIM INFUZIJE SA SOBOM" Ceca izašla pred 5.000 ljudi pod terapijom: Zadnjim atomima snage sam...
Screenshot 2026-09-21 141121.png
StarsCECA UPUTILA HITAN APEL ZA POMOĆ KOLEGINICI! Dijagnostikovan joj agresivni tumor, potrebno 150.000 evra za lečenje
Screenshot 2026-09-21 141128.png
StarsOVAKO DANAS IZGLEDA CECINA RODNA KUĆA U ŽITORAĐI Renoviranje trajalo 2 godine: Vila sa ogromnim dvorištem i video nadzorom najveća u selu (FOTO)
cecina-kuca-2.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV