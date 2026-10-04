CECA RAŽNATOVIĆ NIJE DOBRO! Pevačica ima problema sa zdravljem, više nije mogla da ćuti, SVE JE OTKRILA
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć nastup u Berlinu, nakon čega se oglasila sa aerodroma i otkrila da se ne oseća najbolje.
Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama vidi se kako priprema lek u prahu, koji je uzela zbog simptoma prehlade i povišene temperature.
„E, muko moja, pređi na drugog. Lečimo se na aerodromu, da, da... temperaturica“, rekla je pevačica dok je pripremala terapiju.
Ceca je, uprkos temperaturi, bila dobro raspoložena dok je čekala let. Na snimku se vidi kako se smeška, a svojim pratiocima je na taj način pokazala kako izgleda deo njenog putovanja nakon svirke.
Objava je privukla pažnju njenih pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i uputili poruke podrške.
Pevačica je nakon nastupa u Berlinu nastavila putovanje, dok joj je trenutno, kako je pokazala na društvenim mrežama, prioritet da ublaži simptome prehlade i temperaturu.
Pogledajte dodatni snimak: