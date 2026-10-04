Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć nastup u Berlinu, nakon čega se oglasila sa aerodroma i otkrila da se ne oseća najbolje.

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama vidi se kako priprema lek u prahu, koji je uzela zbog simptoma prehlade i povišene temperature.

„E, muko moja, pređi na drugog. Lečimo se na aerodromu, da, da... temperaturica“, rekla je pevačica dok je pripremala terapiju.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Printscreen

Ceca je, uprkos temperaturi, bila dobro raspoložena dok je čekala let. Na snimku se vidi kako se smeška, a svojim pratiocima je na taj način pokazala kako izgleda deo njenog putovanja nakon svirke.

Objava je privukla pažnju njenih pratilaca, koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak i uputili poruke podrške.

Pevačica je nakon nastupa u Berlinu nastavila putovanje, dok joj je trenutno, kako je pokazala na društvenim mrežama, prioritet da ublaži simptome prehlade i temperaturu.

Pogledajte dodatni snimak: