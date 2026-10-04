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Atina Tošić, ćerka pevačice Jelene Karleuše, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je pokazala šta je sve pazarila tokom boravka u Dubaiju.

Atina je nedavno započela novo životno poglavlje i preselila se u Milano, gde će studirati modni menadžment na jednom od prestižnih univerziteta. Pre odlaska u Italiju, zajedno sa majkom, boravila je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je, pored uživanja u luksuzu i odmoru, obišla i čuveni tržni centar koji je poznat po ekskluzivnim brendovima i svetskoj modi.

Sada se oglasila i na TikToku, gde je na tečnom engleskom jeziku detaljno ispričala šta je sve kupila. U snimku je pokazala luksuzne patike modne kuće "Šanel", kao i raznovrsne komade garderobe - sportsku opremu, duksericu, šortseve, majice, ali i kozmetiku i brojne druge modne sitnice koje su privukle pažnju pratilaca.

1/6 Vidi galeriju Atina Tošić pokazala Foto: Printscreen

Pljušte pozitivni komentari

Komentari ispod objave ubrzo su se usijali, pa su se nizali komplimenti na njen račun: "Kako imaš lep glas, kao anđeo", "Savršeno govoriš engleski", "Predivna si", "Prava lepotica", samo su neki od njih.

Ipak, bilo je i onih koji su se zapitali odakle Atini tako dobro znanje engleskog jezika. Odgovor se, međutim, sam nameće - Jelena Karleuša i Duško Tošić godinama su ulagali u obrazovanje svojih ćerki, koje su pohađale internacionalne škole, gde je engleski bio svakodnevni jezik komunikacije.

Pogledajte dodatni snimak: