Slušaj vest

Uzbudljiva noć nominacija u rijalitiju "Elita 10" donela je drastične obrte i napetu atmosferu u Beloj kući. Nakon glasanja ukućana, Odabranih i glasova publike, zvanično je kompletiran spisak učesnika koji se ove sedmice sele u izolaciju.

Glavna borba tokom nominacija vodila se između dva izuzetno jaka rijaliti igrača — Stefana Karića i Anđele Đuričić. Ukućani su stajali pred nimalo lakim izborom, dajući svoja detaljna obrazloženja i glasove cimerima.

Nakon što su svi izneli svoje mišljenje, većina glasova otišla je na račun Anđele Đuričić, koja je time zvanično nominovana od strane Bele kuće i odlukom produkcije odmah poslata u izolaciju.

Laura Prgomet i Marko Stefanović na tapetu

Pored glasanja ukućana, svoje nominovane dali su i "Odabrani" učesnici, koji su svojim izborom dodatno zabiberili čitavu situaciju i izazvali tenzije.

Njihovom odlukom, karte za izolaciju dobili su Laura Prgomet i Marko Stefanović, koji će se takođe boriti za opstanak u rijalitiju.

Amar Hamzić imao najmanje glasova

Screenshot 2026-09-06 025854.png
Foto: Printscreen

Na samom kraju večeri saopštena je i odluka gledalaca. Voditelj je obavestio takmičare da je ove sedmice najmanju podršku publike imao Amar Hamzić.

Time je kompletiran četvorac koji se seli u izolaciju — Anđela Đuričić, Laura Prgomet, Marko Stefanović i Amar Hamzić, od kojih će se jedan takmičar u nedelju zauvek oprostiti od daljeg učešća u "Eliti 10".

Ko je napustio Elitu 10 prošle nedelje?

Screenshot 2026-09-06 042728.png
Foto: Printscreen

Podsetimo, u prethodnom izbacivanju rijaliti "Elita 10" odlukom glasova publike napustila je Jasmina Marković.

Nakon neuspelog izazova u kom niko od nominovanih nije uspeo da duplira glasove, saopšteni su procenti podrške gledalaca. Filip Car je tada odneo ubedljivu pobedu sa čak 90 odsto glasova publike, Slađa Poršelina imala je 9 odsto, dok je Jasmina Marković osvojila svega 1 odsto glasova i morala odmah da spakuje kofere i napusti imanje u Šimanovcima.

Ne propustiteStarsLAURA ODBRUSILA STEFANU ZA SVA VREMENA! Pokušao da je pecne pa dobio odgovor kakav nije očekivao
Screenshot 2026-09-28 215610.png
Rijaliti"PUŠTENA SAM SA PSIHIJATRIJE, BABA DOŠLA DA POTPIŠE ZA MENE" Bivša rijaliti učesnica posle diskvalifikacije iz Elite 10 šokirala objavom, nakačila se na rivalku
Amazonka
RijalitiSKANDALOZNI VIDEO TRESE BELU KUĆU Anđela kiptala od besa kada je videla snimak: Zbog Sanje Grujić prekinula svaki kontakt zbog s njim
Elita 10
Rijaliti"UPOZNAO SAM VERENICU S KARIĆEM" Marko Osmakčić o ulasku u rijaliti i Staniji: Svadba će biti u Eliti!
markoosmakcic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

04:49
Milić Vukašinović eskluzivno za Kurir o zdravstvenim problemima i strahu od smrti Izvor: Kurir televizija