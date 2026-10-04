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Uzbudljiva noć nominacija u rijalitiju "Elita 10" donela je drastične obrte i napetu atmosferu u Beloj kući. Nakon glasanja ukućana, Odabranih i glasova publike, zvanično je kompletiran spisak učesnika koji se ove sedmice sele u izolaciju.

Glavna borba tokom nominacija vodila se između dva izuzetno jaka rijaliti igrača — Stefana Karića i Anđele Đuričić. Ukućani su stajali pred nimalo lakim izborom, dajući svoja detaljna obrazloženja i glasove cimerima.

Nakon što su svi izneli svoje mišljenje, većina glasova otišla je na račun Anđele Đuričić, koja je time zvanično nominovana od strane Bele kuće i odlukom produkcije odmah poslata u izolaciju.

Laura Prgomet i Marko Stefanović na tapetu

Pored glasanja ukućana, svoje nominovane dali su i "Odabrani" učesnici, koji su svojim izborom dodatno zabiberili čitavu situaciju i izazvali tenzije.

Njihovom odlukom, karte za izolaciju dobili su Laura Prgomet i Marko Stefanović, koji će se takođe boriti za opstanak u rijalitiju.

Amar Hamzić imao najmanje glasova

Foto: Printscreen

Na samom kraju večeri saopštena je i odluka gledalaca. Voditelj je obavestio takmičare da je ove sedmice najmanju podršku publike imao Amar Hamzić.

Time je kompletiran četvorac koji se seli u izolaciju — Anđela Đuričić, Laura Prgomet, Marko Stefanović i Amar Hamzić, od kojih će se jedan takmičar u nedelju zauvek oprostiti od daljeg učešća u "Eliti 10".

Ko je napustio Elitu 10 prošle nedelje?

Foto: Printscreen

Podsetimo, u prethodnom izbacivanju rijaliti "Elita 10" odlukom glasova publike napustila je Jasmina Marković.

Nakon neuspelog izazova u kom niko od nominovanih nije uspeo da duplira glasove, saopšteni su procenti podrške gledalaca. Filip Car je tada odneo ubedljivu pobedu sa čak 90 odsto glasova publike, Slađa Poršelina imala je 9 odsto, dok je Jasmina Marković osvojila svega 1 odsto glasova i morala odmah da spakuje kofere i napusti imanje u Šimanovcima.

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