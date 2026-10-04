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Pevačica Mira Škorić proživela je pravi pakao kada je poželela da priredi prijatno iznenađenje svom tadašnjem izabraniku, bogatom biznismenu koji je živeo u Nemačkoj. Umesto romantičnih trenutaka u Berlinu, dočekao ju je jeziv scenski scenario koji nikada nije uspela da izbriše iz pamćenja.

S obzirom na to da je imala ključ od njegovog stana, Mira je ušla potpuno nenajavljeno, ne sluteći da će u spavaćoj sobi zateći sopstvenog verenika u intimnom odnosu sa drugim muškarcem.

"Posao me je sprečavao da ranije odem u Berlin, iako me je danima preklinjao da dođem. Čim sam rasčistila obaveze, odlučila sam da ga iznenadim. Pošto sam imala ključ, nisam mu se najavljivala... I danas se naježim kad se setim tog prizora! Zatekla sam ga sa muškarcem! Bila sam toliko povređena da bih ih, da sam imala oružje kod sebe, obojicu ubila na licu mesta! Samo sam bacila verenički prsten, okrenula se i zauvek otišla. Strašno me je povredio i ubio mi svaku veru u ljubav – ispričala je pevačica skrhana od bola.

1/5 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Mislila sam da se ovo viđa samo na filmu"

Prizor iz stanja u Berlinu i iznenadni prekid veridbe potpuno su je dotukli. Pevačica ne krije da je ovaj događaj ostavio dubok trag na njenoj duši i da se godinama borila sa osećajem sramote.

"Bože moj, verovala sam da se ovakve drame dešavaju isključivo na filmskom platnu. Nikada u životu nisam doživela takav sram i degradaciju. Toliko sam se osećala poniženo kao žena da nisam znala kako da nastavim dalje. Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi me prevario sa drugom ženom, a kamoli sa muškarcem! Ta slika mi je ostala urezana u glavi za ceo život. Ovaj svet je definitivno otišao dođavola", iskreno je priznala Mira Škorić.

kurir /blic

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