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Hrvatska pevačica Maja Šuput oglasila se na Instagramu gde je objavila potresnu poruku posvećenu njenom ocu, koji bi danas proslavio rođendan.

Uz seriju uspomena i porodičnih fotografija, ona mu je uputila dirljive reči preplavljene tugom i ljubavlju.

- Sretan rođendan tata, znam da ćes proslaviti gde god da jesi i da ćeš mislit na nas. Fališ nam beskrajno i neopisivo, i to nikada neće prestati.... Znaš koliko te volim i koliko mi je ovo teško uopšte i pisati danas ... Pokušaću zaustaviti suze jer znam da je to zadnje što bi zeleo. Napravi ti gore festu u svom stilu i znaj da si s nama uvek i zauvek . Volimo te Bloomi , mama i ja - napisala je Maja u opisu objave.

Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, hrvatska muzička zvezda Maja Šuput ponela je titulu najbogatije pevačice na Balkanu, zahvaljujući neverovatnom uspehu u 2022. godini. Njene dve firme su u tom periodu ostvarile zajednički promet od 5,9 miliona kuna, što iznosi više od 92 miliona dinara.

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV