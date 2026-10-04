- Sretan rođendan tata, znam da ćes proslaviti gde god da jesi i da ćeš mislit na nas. Fališ nam beskrajno i neopisivo, i to nikada neće prestati.... Znaš koliko te volim i koliko mi je ovo teško uopšte i pisati danas ... Pokušaću zaustaviti suze jer znam da je to zadnje što bi zeleo. Napravi ti gore festu u svom stilu i znaj da si s nama uvek i zauvek . Volimo te Bloomi , mama i ja - napisala je Maja u opisu objave.