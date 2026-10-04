"FALIŠ MI, TEŠKO JE" Maja Šuput slomila srca poslednjom objavom, pevačica nikad emotivnija
Hrvatska pevačica Maja Šuput oglasila se na Instagramu gde je objavila potresnu poruku posvećenu njenom ocu, koji bi danas proslavio rođendan.
Uz seriju uspomena i porodičnih fotografija, ona mu je uputila dirljive reči preplavljene tugom i ljubavlju.
- Sretan rođendan tata, znam da ćes proslaviti gde god da jesi i da ćeš mislit na nas. Fališ nam beskrajno i neopisivo, i to nikada neće prestati.... Znaš koliko te volim i koliko mi je ovo teško uopšte i pisati danas ... Pokušaću zaustaviti suze jer znam da je to zadnje što bi zeleo. Napravi ti gore festu u svom stilu i znaj da si s nama uvek i zauvek . Volimo te Bloomi , mama i ja - napisala je Maja u opisu objave.
Podsetimo, hrvatska muzička zvezda Maja Šuput ponela je titulu najbogatije pevačice na Balkanu, zahvaljujući neverovatnom uspehu u 2022. godini. Njene dve firme su u tom periodu ostvarile zajednički promet od 5,9 miliona kuna, što iznosi više od 92 miliona dinara.
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