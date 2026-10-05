OGLASILA SE MARIJA MIKIĆ NAKON VESTI O BIVŠEM I MAJI OGNJENOVIĆ: Objavila selfi iz kuće, a zbog ove poruke svi se pitaju kome je upućena - nije mogla da prećuti
- Marija Mikić se oglasila na Instagramu selfijem iz kuće i porukom koja je mnoge navela da je povežu sa vestima o bivšem i Maji Ognjenović.
- Pevačica je ranije poručila da novom paru želi sreću i naglasila da se od Jovana Pantića nije razvela zbog treće osobe.
Vest da je Jovan Pantić, bivši partner Marije Mikić, navodno započeo romansu sa odbojkašicom Majom Ognjenović privukla je veliku pažnju javnosti, a pevačica se ubrzo potom oglasila na svom Instagram profilu.
Marija je objavila fotografiju iz svog doma, na kojoj se vidi u sasvim opuštenom izdanju, sa kozmetičkom maskom na licu. Ipak, mnogo više od samog selfija pažnju je privukla poruka koju je napisala uz fotografiju, a koju su njeni pratioci odmah počeli da tumače na različite načine.
- Svi mi koji mislimo da će nam jedna dobra maska za lice rešiti sve životne probleme... Pa... - napisala je Marija uz objavu.
Marija Mikić o Maji i bivšem mužu
Pevačica Marija Mikić progovorila je nedavno o vezi svog bivšeg supruga Jovana Pantića i odbojkašice Maje Ognjenović. Pevačica je sa njim dobila dvoje dece sa kojima je ona nakon razvoda ostala da živi u vili na Bežanijskoj kosi od 500.000 evra.
Iako je bila uzdržana, Mikićeva je novom paru javno poželela svu sreću i istakla da niko na svetu ne zaslužuje da bude sam.
Pevačica je takođe stavila tačku na čaršijska nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.
- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.
Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:
- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva za "Telegraf".
Ljubavna priča Maje i Jovana
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.
Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.
Poslovne obaveze i razdvojenost
Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.
Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.