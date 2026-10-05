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Vest da je Jovan Pantić, bivši partner Marije Mikić, navodno započeo romansu sa odbojkašicom Majom Ognjenović privukla je veliku pažnju javnosti, a pevačica se ubrzo potom oglasila na svom Instagram profilu.

Marija je objavila fotografiju iz svog doma, na kojoj se vidi u sasvim opuštenom izdanju, sa kozmetičkom maskom na licu. Ipak, mnogo više od samog selfija pažnju je privukla poruka koju je napisala uz fotografiju, a koju su njeni pratioci odmah počeli da tumače na različite načine.

Marija Mikić
Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram

- Svi mi koji mislimo da će nam jedna dobra maska za lice rešiti sve životne probleme... Pa... - napisala je Marija uz objavu.

Marija Mikić o Maji i bivšem mužu

Pevačica Marija Mikić progovorila je nedavno o vezi svog bivšeg supruga Jovana Pantića i odbojkašice Maje Ognjenović. Pevačica je sa njim dobila dvoje dece sa kojima je ona nakon razvoda ostala da živi u vili na Bežanijskoj kosi od 500.000 evra.

Iako je bila uzdržana, Mikićeva je novom paru javno poželela svu sreću i istakla da niko na svetu ne zaslužuje da bude sam.

Pevačica je takođe stavila tačku na čaršijska nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.

Marija Mikić o odnosu sa koleginicama Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva za "Telegraf".

Ljubavna priča Maje i Jovana

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

Jovan Pantić  Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

Poslovne obaveze i razdvojenost

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.

Uprkos razdvojenosti, ljubav je na kraju pobedila sve prepreke, pa Jovan i Maja danas uživaju u skladnoj vezi.

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