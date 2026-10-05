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Vest da je Jovan Pantić, bivši partner Marije Mikić, navodno započeo romansu sa odbojkašicom Majom Ognjenović privukla je veliku pažnju javnosti, a pevačica se ubrzo potom oglasila na svom Instagram profilu.

Marija je objavila fotografiju iz svog doma, na kojoj se vidi u sasvim opuštenom izdanju, sa kozmetičkom maskom na licu. Ipak, mnogo više od samog selfija pažnju je privukla poruka koju je napisala uz fotografiju, a koju su njeni pratioci odmah počeli da tumače na različite načine.

Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram

- Svi mi koji mislimo da će nam jedna dobra maska za lice rešiti sve životne probleme... Pa... - napisala je Marija uz objavu.

Marija Mikić o Maji i bivšem mužu

Pevačica Marija Mikić progovorila je nedavno o vezi svog bivšeg supruga Jovana Pantića i odbojkašice Maje Ognjenović. Pevačica je sa njim dobila dvoje dece sa kojima je ona nakon razvoda ostala da živi u vili na Bežanijskoj kosi od 500.000 evra.

Iako je bila uzdržana, Mikićeva je novom paru javno poželela svu sreću i istakla da niko na svetu ne zaslužuje da bude sam.

Pevačica je takođe stavila tačku na čaršijska nagađanja, jasno naglasivši da se od Jovana nije razvela zbog treće osobe.

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić o odnosu sa koleginicama Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je ona.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

- To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe - poručila je Mikićeva za "Telegraf".

Ljubavna priča Maje i Jovana

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako prenose mediji, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mesecima zajedno.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Kako priča izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

Poslovne obaveze i razdvojenost

Ipak, njihov odnos bio je stavljen na test usled obaveza koje imaju oboje. Zbog njenih i njegovih poslovnih angažmana, jedno vreme su bili prinuđeni da provode na različitim stranama.