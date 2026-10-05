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Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, započinje novo životno poglavlje u Italiji, gde je nedavno upisala studije modnog menadžmenta, a već je obezbedila i luksuzni stan u jednoj od najprestižnijih četvrti u Milanu.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, mesečna kirija za stan iznosi oko 5.000 evra, što dodatno govori o standardu života koji će Atina imati tokom studija.

- Stan je u jednoj od najtraženijih zona u Milanu. Bezbednost, blizina fakulteta i kompletna infrastruktura bili su ključni. Jelena je želela da Atina ima najbolje moguće uslove, jer je u pitanju važan period njenog života i obrazovanja - navodi izvor.

Atina je prethodno pohađala internacionalnu školu, gde je stekla vrhunsko obrazovanje i perfektno usavršila engleski jezik, što joj je znatno olakšalo upis na prestižne studije u inostranstvu.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

- Ona je od malih nogu bila okrenuta jezicima i obrazovanju. Završila je internacionalnu školu, gde je engleski govorila kao maternji jezik, što joj je otvorilo mnoga vrata kada su u pitanju studije u inostranstvu.

90.000 evra za tri godine studiranja

Školarina za trogodišnje studije na ovom univerzitetu iznosi oko 90.000 evra, što dodatno potvrđuje da je reč o jednoj od najprestižnijih obrazovnih institucija u Evropi.

- To jeste ozbiljna investicija, ali porodica na to gleda kao na ulaganje u Atininu budućnost. Ona je već pokazala interesovanje za modu i dizajn, i svi veruju da je Milano idealno mesto da razvije svoj potencijal - zaključuje izvor.

Velika podrška

Jelena je, podsetimo, na snimanju nove sezone "Pinkovih zvezda" otkrila da porodica već traži stan u Milanu i da su se ona i bivši suprug Duško Tošić dogovorili da neko od njih stalno bude uz ćerku.

Foto: Printscreen

Kako nam je i sama rekla, odluka o nastavku školovanja doneta je pažljivo i uz puno planiranja. Porodica želi da Atini obezbedi maksimalnu sigurnost i podršku tokom studija, ali i da joj omogući da se razvija u jednoj od svetskih prestonica mode. Milano, poznat po luksuzu, modnim kućama i prestižnim obrazovnim institucijama, biće idealno mesto za njen profesionalni razvoj.

Bezbednost na prvom mestu

- Ide u Milano, ja ću ići s njom, tražimo stan. Studiraće modni menadžment na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo tamo lep stan. Organizovaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbedna. Ili Duško, ili ja ćemo biti stalno s njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga - rekla je Karleuša za Kurir.

Iako je tek zakoračila u svet odraslih, Atina već ima jasne planove i ambicije, a uz podršku roditelja nema sumnje da je čeka svetla budućnost.