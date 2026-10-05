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Crvena jabuka je uspešno završila koncertom u Njujorku slavljeničku kanadsko-američku turneju kojom je obeležila 40 godina postojanja grupe na ovom kontinentu u organizaciji "Pure live music".

Nakon koncerata u Kalgariju, Vankuveru, Sent Luisu, Čikagu, Torontu ovog vikenda je nastupala pred publikom u Njujorku u prestižnoj dvorani na Menhetnu, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a karte su bile rasprodate danima unapred.

Koncertu je prisustvovao i uvaženi modni kreator Bata Spasojevič, prijatelj i saradnik frontmena grupe Dražena Žerića Žere. Na polovini koncerta desio se poseban emotivni momenat kada je poslatičarka Lana iz Njujorka na binu iznela slavljeničku tortu u obliku jabuke tešku 15 kg, što je bilo propraćeno ovacijama publike.

1/5 Vidi galeriju Crvena jabuka u Njujorku Foto: Privatna arhiva