CRVENA JABUKA OSVOJILA VELIKU JABUKU! Spektakl na Menhetnu, dvorana puna do poslednjeg mesta - na binu izneli tortu od 15 KG (FOTO/VIDEO)
Crvena jabuka je uspešno završila koncertom u Njujorku slavljeničku kanadsko-američku turneju kojom je obeležila 40 godina postojanja grupe na ovom kontinentu u organizaciji "Pure live music".
Nakon koncerata u Kalgariju, Vankuveru, Sent Luisu, Čikagu, Torontu ovog vikenda je nastupala pred publikom u Njujorku u prestižnoj dvorani na Menhetnu, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a karte su bile rasprodate danima unapred.
Koncertu je prisustvovao i uvaženi modni kreator Bata Spasojevič, prijatelj i saradnik frontmena grupe Dražena Žerića Žere. Na polovini koncerta desio se poseban emotivni momenat kada je poslatičarka Lana iz Njujorka na binu iznela slavljeničku tortu u obliku jabuke tešku 15 kg, što je bilo propraćeno ovacijama publike.
Koncert je trajao nepuna tri sata, a publika nije dozvoljavala da se završi koncert traživši bis. Ređali su se hitovi te noći počev od Dirlije,Volio bi da si tu, Tugo nesrećo, Nekako s proljeća, Moje najmilije, To mi radi, Ako, ako odeš ti, Tamo gde ljubav počinje, pa sve do pesme Stižu me sjećanja koja je i ovog puta izazvala posebnu emociju kod publike.