Bor će 10. oktobra biti mesto velikog muzičkog „sudara“ dve generacije. U Velikoj dvorani Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ od 19 časova održava se spektakl „90s vs 00s“, na kojem će se na jednoj bini susresti zvezde koje su obeležile devedesete i prvu deceniju 2000-ih.

A pred koncert već se vodi zanimljiva bitka na društvenim mrežama. Fanovi su napravili plakat sa pitanjem: „Plavi slon ili seksi biznismen? “, pozivajući publiku da glasa ko će odneti pobedu u muzičkom duelu. Na jednoj strani je Neša iz grupe Twins , simbol dens scene devedesetih i prepoznatljiv po nadimku „plavi slon“, dok je na drugoj Goga Sekulić i njen veliki hit „Seksi biznismen“ iz 2006. koji se i danas sluša.

Ipak, ovo nije duel u kojem će jedan izvođač bukvalno pobediti drugog, već svojevrsno takmičenje dve muzičke epohe. Devedesete će, pored Tvinsa, predstavljati Lina, Zorana Pavić, Ella B, Baki B3, Sindi, Slađa Delibašić, Beat Street i Trik FX. Boje 2000-ih braniće Stoja, Dado Polumenta, In Vivo, Goga Sekulić i Vlada iz Elitnih Odreda.

Posebna pažnja biće, svakako, na Gogi, koja već godinama važi za jednu od najtraženijih pevačica u regionu. Ovog leta gotovo da nije imala slobodan dan – nastupala je širom regiona, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske i Crne Gore, a na jednom od nastupa u Hrvatskoj pevala je pred oko 5.000 ljudi.

Da interesovanje za njene nastupe ne jenjava pokazuje i njen raspored. Goga je na svom Instagram profilu već objavila brojne termine, pa posle Bora slede nastupi u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švajcarskoj i Srbiji. Na listi su i nastupi tokom decembra, novogodišnja noć u BiH, a poslednji trenutno objavljeni termin je 13. januar u BiH.

Zato će 10. oktobra u Boru publika imati priliku da se vrati u vreme kada su dens, folk i pop hitovi sa kraja prošlog veka i početka novog milenijuma bili neizbežni deo svake žurke. A ostaje pitanje koje su postavili i fanovi: ko će biti jači – „plavi slon“ ili „seksi biznismen“?

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Stars NAKON SVAĐE SVE JE SLAĐE: Goga i Zorana se pomirile, pa skovale plan koji bi mogao da uzdrma estradu

Bor će 10. oktobra biti mesto velikog muzičkog „sudara“ dve generacije. U Velikoj dvorani Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ od 19 časova održava se spektakl „90s vs 00s“, na kojem će se na jednoj bini susresti zvezde koje su obeležile devedesete i prvu deceniju 2000-ih.

A pred koncert već se vodi zanimljiva bitka na društvenim mrežama. Fanovi su napravili plakat sa pitanjem: „Plavi slon ili seksi biznismen?“, pozivajući publiku da glasa ko će odneti pobedu u muzičkom duelu. Na jednoj strani je Neša iz grupe Twins, simbol dens scene devedesetih i prepoznatljiv po nadimku „plavi slon“, dok je na drugoj Goga Sekulić i njen veliki hit „Seksi biznismen“ iz 2006. koji se i danas sluša.

Ipak, ovo nije duel u kojem će jedan izvođač bukvalno pobediti drugog, već svojevrsno takmičenje dve muzičke epohe. Devedesete će, pored Tvinsa, predstavljati Lina, Zorana Pavić, Ella B, Baki B3, Sindi, Slađa Delibašić, Beat Street i Trik FX. Boje 2000-ih braniće Stoja, Dado Polumenta, In Vivo, Goga Sekulić i Vlada iz Elitnih Odreda.

Posebna pažnja biće, svakako, na Gogi, koja već godinama važi za jednu od najtraženijih pevačica u regionu. Ovog leta gotovo da nije imala slobodan dan – nastupala je širom regiona, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske i Crne Gore, a na jednom od nastupa u Hrvatskoj pevala je pred oko 5.000 ljudi.

Da interesovanje za njene nastupe ne jenjava pokazuje i njen raspored. Goga je na svom Instagram profilu već objavila brojne termine, pa posle Bora slede nastupi u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švajcarskoj i Srbiji. Na listi su i nastupi tokom decembra, novogodišnja noć u BiH, a poslednji trenutno objavljeni termin je 13. januar u BiH.

Zato će 10. oktobra u Boru publika imati priliku da se vrati u vreme kada su dens, folk i pop hitovi sa kraja prošlog veka i početka novog milenijuma bili neizbežni deo svake žurke. A ostaje pitanje koje su postavili i fanovi: ko će biti jači – „plavi slon“ ili „seksi biznismen“?