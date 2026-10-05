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Milan Popov čim je stigao u Elitu 10, postao je i više nego zanimljiv kako publici tako i medijima. On je sin pevačice Stoje Novkaović, a to je dovoljan razlog, da bude interesantan. Međutim, iako mu je to bilo i više nego dovoljno da bude glavna tema, on je ipak uplovio u romansu sa 16 godina mlađom Radojkom.

Nakon što je čuo da se mami ne dopada njegov izbor, on je raskinuo, a onda je Radojka izjavila da sumnja da je u drugom stanju. Milan je na to oštro reagovao, pa se njegova izjava mnogima nije dopala, a sada je opet pričao o bivšoj partnerki i njenoj priči o drugom stanju.

"Nećemo biti zajedno, bila u drugom stanju ili ne"

Kada je reč o sumnji da je Rada u drugom stanju, Stojin sin je poručio da je doneo konačnu odluku i da povratka na staro nema, ali je naglasio da od odgovornosti neće bežati.

"Nećemo biti zajedno bila ona u drugom stanju ili ne, ali ja ne bežim od odgovornosti. Nisam ja tu cilj, cilj je da ostane što duže, ja sam bonus. Čekam samo test i to je to... Sada bukvalno samo distanca", bio je izričit Milan.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Odgovorio na optužbe da ju je ostavio na cedilu

Komentarišući njene tvrdnje da je prepuštena sama sebi u trenucima kada se bori sa strahovima od trudnoće, Milan je objasnio da joj je jasno predočio da od njihove veze nema ništa.

Dodao je da "nije ničiji staratelj" i priznao da mu je cela situacija narušila ugled, te da je jednim delom postao i predmet ismejavanja. Ipak, poručuje da se ne obazire na prozivke i da pusti druge da svojim postupcima govore o sebi.