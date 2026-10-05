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Katarina Grujić bila je gošća emisije „Premijera - Vikend specijal“, gde je govorila o velikom profesionalnom koraku koji je pred njom. Pevačica će 23. oktobra održati svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani, a kako je otkrila, pripreme su već uveliko u toku.

Katarina ne krije da joj sam pomen koncerta već sada stvara tremu, ali ističe da je u pitanju ona pozitivna trema koja prati velike životne i poslovne trenutke.

- 23. oktorba u MTS dvorani vidimo se na mom prvom solističkom koncertu. Svaki put kad pomenem imam tremu i uzbuđenju, ali naravno pozitivno, jako je to veliki korak u mojoj karijeri. Profesionalno sam se dala da sve bude savršeno, kako sam navikla i kako tražim od ljudi koje rade sa mnom. Sigurna sam da sam publici priredila veliki spektakl, a njihovo je samo da dođu - rekla je Katarina.

Pevačica je otkrila i da je način na koji je saopštila veliku vest mnoge iznenadio, toliko da su pojedini pomislili da je ponovo u drugom stanju.

- To je svima bilo iznenađenje, a pomislili su da nisam trudna. Dobila sam preko 20 poruka da li sam trudna. Mislim da sam rekla Urošu Živkoviću:"Pa ne bih valjda to tako javno objavila". Bio je najbolji povod, slavili smo rođendan moj i tri nove pesme, kada se pojavio plakat, svi su počelči da vrište. Drago mi je, videla sam ko mi od kolega pruža iskrenu sreću i podršku - ispričala je ona.

I dok je koncert za Katarinu veliki profesionalni izazov, čini se da će se pravo slavlje nastaviti i nakon što se završi poslednji ton.

- Sada je glavno pitanje:"Gde je afterparti?" Biće spektakl i posle, dve noći, dva dana. Praviću to kod svog kuma u restoranu, sve sam organizovala. Želela sam da se opustim i zaposlim ljude, da svako radi svoj posao, da se fokusiram na pevanje, stajlinge, koreografije... Želela sam da se posvetim samo sebi, imam ljude koji će sve ostalo sa strane da rade, a što se tiče aftera i žurke, moram ja - kroz osmeh je rekla Katarina.

Na koncertu će, kako je najavila, biti različitih iznenađenja, a publika će imati priliku da čuje i Katarinina izvođenja tuđih pesama.

- Biće svega i svačega. Moje pesme su komercijalniji folk, ima tu dosta hitova, ali napraviću neka iznenađenja sa gostima, ali i moja izvođenja tuđih pesama. Verujem da moja publika to pretpostavlja da će mi gosti biti Uroš Živković i Andreana Čekić, a imaću još dva gosta - najavila je pevačica.

1/10 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić

Jedno od iznenađenja biće i Ognjen Amidžić, sa kojim Katarina ima duet.

- Moramo da otkijemo, gost će biti i Ognjen Amidžić, imamo duet. Ljudi konstantno traže tu pesmu "Vino po vidno", iako sam je snimila pre deset godina, bilo bi greota da je ne izvedemo - otkrila je Grujićeva.

Katarina je priznala da je od publike dobila veliki broj poruka i želja kada je reč o repertoaru, ali da bi izvođenje baš svake pesme koju je snimila tokom karijere pretvorilo koncert u višesatni spektakl.

„U prvom redu će mi biti porodica“

- Dobila sam mnogo poruka, oni bi svaku pesmu koju sam izbacila u karijeri, to je nemoguće, onda bi koncert trajao četiri sata. Pevam sve svoje poznate pesme, velike hitove. Nešto smo malo i promenili. Generalno, sve što radim, radim za publiku i sebe, svoje prijatelje, porodice. Vreme je da napravim taj korak u svojoj karijeri. U prvom redu će mi biti majka, otac, ćerka, sestra, svekar, svekrva...

Prošla kroz teške zdravstvene momente

Pevačica je tokom razgovora otvoreno govorila i o periodu života koji joj je ostao u posebno teškom sećanju. Katarina se prisetila zdravstvenih problema kroz koje je prošla, uključujući operaciju glasnih žica, ali i ozbiljne probleme sa bubregom.

- Iskreno sam govorila o operaciji glasnih žica, o tome kada mi je otkazivao bubreg, mesec dana sam bila u bolnici, nisam znala da li ću imati taj bubreg ili ne... Kada zdravlje nemaš, nemaš ništa u životu. Hvala dragom Bogu da sam uspela da se oporavim, izlečim, izađem zdrava i mnogo više cenim sve - rekla je Katarina.

1/8 Vidi galeriju Katarina Grujić na snimanju spota Foto: Kurir

Posebno joj je teško pao period tokom boravka u bolnici, kada zbog zabrane poseta nije mogla da bude uz svoje najbliže.

- Najpribranija sam, moji roditelji nisu bili baš. Slomilo me je što sam većinu vremena bila sama, posete su bile zabranjene - prisetila se pevačica.

„Estrada je alava“

Grujićeva se osvrnula i na aktuelnu situaciju na estradi, a posebno na cene nastupa koje, kako smatra, sve više opterećuju muzičku industriju.

- Estrada je alava. Svaki dan dobijamo nove pevače, repere, izbace jednu pesmu, dobiju hit, pa pljusnu cenu:"To košta 10.000 evra", onda pevači koji rade 30 godina ovaj posao ne mogu da dostignu tu cenu, pa ide kao lanac ishrane... Upropašćavaju taj posao, ti klubovi i vlasnici nemaju da plate, džeš cenu karata, a ti ljudi nemaju para, znamo da omladina izlazi... Za izlazak vam treba od 200 do 500 evra, pa to je nenormalno - zaključila je Katarina Grujić.