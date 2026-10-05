PRE GODINU DANA NAPRAVILI GALA SLAVLJE, A EVO GDE JE DANAS SIN VIKI MILJKOVIĆ: Studira u inostranstvu, posvećen sportu, vodi miran život
- Andrej, sin Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, danas slavi 19. rođendan
- Završio je srednju školu i upisao prestižni fakultet u inostranstvu, gde nastavlja školovanje.
- Vodi povučen život i ne voli javnu eksponiranost.
Postoje dani kada roditelji, gledajući svoje dete, u jednom trenutku vide sve njegove godine - od prvog osmeha i prvih koraka do mladog čoveka koji danas samouvereno kreće svojim putem.
Upravo takav dan danas je za Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa. Njihov sin Andrej slavi 19. rođendan, a uz radost koju ovaj datum donosi, imaju mnogo razloga da budu ponosni na njega.
Andrej danas proslavlja 19. rođendan, a iza njega je godina puna lepih događaja i važnih životnih koraka. Viki i Taške ovaj poseban dan dočekuju ponosni na svog sina i sve što je u međuvremenu postigao.
Gala slavlje
Pre samo godinu dana, u najprestižnijem hotelu u Beogradu, organizovali su veliko slavlje povodom njegovog punoletstva. Okruženi porodicom, prijateljima i dragim ljudima, proslavili su Andrejev 18. rođendan, sa mnogo emocija i najlepših želja za život koji je tek pred njim. Danas, godinu kasnije, te želje već dobijaju svoje prve, važne obrise.
U proteklih dvanaest meseci dogodilo se mnogo lepih stvari. Andrej je završio srednju školu i upisao prestižni fakultet u inostranstvu, otvarajući novo poglavlje svog života. Pred njim su nova znanja, prijateljstva i iskustva, ali i prilika da pokaže koliko može i koliko je spreman da radi za svoje snove.
Za Viki i Tašketa svaki njegov uspeh ima posebnu vrednost. U njemu vide trud, odrastanje i sve one male, svakodnevne korake koji su ga doveli do trenutka kada počinje da gradi sopstvenu budućnost. A roditeljskom srcu malo šta može biti draže od saznanja da je dete izraslo u dobrog i odgovornog čoveka.
Vredan mladić
Svi koji poznaju Andreja opisuju ga kao vaspitanog, skromnog i vrednog mladića. Upravo u tim osobinama prepoznaju ljubav i posvećenost njegovih roditelja, koji su ga učili da poštuje druge, da ostane svoj i da se za ono što želi izbori radom. To je nasleđe koje će nositi sa sobom gde god ga život odvede.
Iako je odrastao uz poznate roditelje, Andrej nikada nije voleo da se javno eksponira. Vodi miran i povučen život, posvećen sportu i školovanju. Svoje uspehe gradi tiho, trudom i upornošću, a upravo njegova skromnost i ozbiljnost s kojom pristupa svojim obavezama daju Viki i Tašketu još više razloga za ponos.