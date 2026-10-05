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Postoje dani kada roditelji, gledajući svoje dete, u jednom trenutku vide sve njegove godine - od prvog osmeha i prvih koraka do mladog čoveka koji danas samouvereno kreće svojim putem.

Upravo takav dan danas je za Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa. Njihov sin Andrej slavi 19. rođendan, a uz radost koju ovaj datum donosi, imaju mnogo razloga da budu ponosni na njega.

Andrej danas proslavlja 19. rođendan, a iza njega je godina puna lepih događaja i važnih životnih koraka. Viki i Taške ovaj poseban dan dočekuju ponosni na svog sina i sve što je u međuvremenu postigao.

Gala slavlje

Pre samo godinu dana, u najprestižnijem hotelu u Beogradu, organizovali su veliko slavlje povodom njegovog punoletstva. Okruženi porodicom, prijateljima i dragim ljudima, proslavili su Andrejev 18. rođendan, sa mnogo emocija i najlepših želja za život koji je tek pred njim. Danas, godinu kasnije, te želje već dobijaju svoje prve, važne obrise.

U proteklih dvanaest meseci dogodilo se mnogo lepih stvari. Andrej je završio srednju školu i upisao prestižni fakultet u inostranstvu, otvarajući novo poglavlje svog života. Pred njim su nova znanja, prijateljstva i iskustva, ali i prilika da pokaže koliko može i koliko je spreman da radi za svoje snove.

1/10 Vidi galeriju Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

Za Viki i Tašketa svaki njegov uspeh ima posebnu vrednost. U njemu vide trud, odrastanje i sve one male, svakodnevne korake koji su ga doveli do trenutka kada počinje da gradi sopstvenu budućnost. A roditeljskom srcu malo šta može biti draže od saznanja da je dete izraslo u dobrog i odgovornog čoveka.

Vredan mladić

Svi koji poznaju Andreja opisuju ga kao vaspitanog, skromnog i vrednog mladića. Upravo u tim osobinama prepoznaju ljubav i posvećenost njegovih roditelja, koji su ga učili da poštuje druge, da ostane svoj i da se za ono što želi izbori radom. To je nasleđe koje će nositi sa sobom gde god ga život odvede.

00:15 Viki Miljković čestitala sinu rođendan Izvor: instagram/viki_miljkovic

Iako je odrastao uz poznate roditelje, Andrej nikada nije voleo da se javno eksponira. Vodi miran i povučen život, posvećen sportu i školovanju. Svoje uspehe gradi tiho, trudom i upornošću, a upravo njegova skromnost i ozbiljnost s kojom pristupa svojim obavezama daju Viki i Tašketu još više razloga za ponos.