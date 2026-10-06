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Biljićeva je prošla kroz mnoge teške periode u životu, a nedavno se prisetila trudnoće i situacije koju nikada neće moći da zaboravi.

"Frižider nam je bio prazan dok sam bila trudna"

Biljićeva nije krila koliko je bilo teško i njoj i Tomi, a nikoga oko njih nije bilo.

- Frižider nam je bio prazan kad sam bila trudna. Sva su nam vrata zatvorili, jako nam je bilo teško. Bili smo u Beogradu, ali su pomagali naši roditelji. Porodila sam se hitnim carkim rezom u 28. nedelji trudnoće. Dobila sam šećer u trudnoći, a imala sam i fizički deformitet materice, ali ja to do tada nisam znala. To sam saznala na prvoj kontroli nakon porođaja. Genetski sam nisko nosila bebu, imale smo potpuno isti porođaj mama i ja. Ona sa mnom, a ja sa svojim detetom - pričala je Nadežda za full screen media.

Detalji porođaja

- Dogodilo se to da se mamin porođaj kao preslikao na mene. Identična stvar mi se dogodila. Otišla sam na ultrazvuk a završila na porođaju. Pregledala me je doktorka, pa još jedan doktor, pa još jedan i na kraju su mi rekli da moram odmah na carski rez. U tom trenutku smo oboje bili životno ugroženi, ali meni je samo dete bilo važno. Za njega je moj stomak bio ubistvo. Samo sam želela da ga spasim. Porodila sam se, on je imao kilogram i trideset i bio je u inkubatoru - govorila je Nadežda za full screen media.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić održala koncert Foto: Dj.Djoković

"Ne treba siliti decu"

Nadežda je otkrila i kako danas uživaju sa svojim sinom.

- Moje dete je danas sasvim normalno. Kaska u motorici, sklapanju rečenica. Zna ko je mama, tata, peva pesmice, ima komunikaciju, prepoznavanja... Biće to sve okej. Kada je počeo da priča bili smo nikad srećniji. Ide kod defektologa, kad ne možeš sam, postoje ljudi koji mogu da ti pomognu, koji su stručni za to. Nisu sva deca ista i svako poređenje je sasvim besmisleno. Ne treba siliti decu, polako. Naučićemo. Svaki dan je sve bolje, meni je u cilju da jednog dana bude dobar i samostalan čovek - dodala je pevačica.

1/4 Vidi galeriju Nepravedno označena Foto: Printscreen, Printscreen Pink, Dj.Djoković

Na meti stravičnih uvreda

Politička neslaganja mogu da budu glasna, burna i oštra, ali ono što je doživela Nadežda Biljić prelazi svaku granicu pristojnosti i ljudskosti!

Nakon što je pevačica nastupila na skupu liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija“ u Beogradskoj areni, Biljićeva se našla na udaru blokadera koji su joj, kako tvrdi, slali monstruozne poruke.

Granica je, prema njenim rečima, brutalno pređena onog trenutka kada su u celu priču uvukli njeno maloletno dete.

- Prvi put vam pokazujem kakve poruke neki ljudi šalju. Da li je ovo normalno da jednoj ženi ovako pišete?! Da li je normalno da maloletno dete nazivate pogrdnim rečima i diskriminišete maloletno dete?! Moje dete nazivate čudovište i nakaza?! Jednostavno, nedljudski i dno dna! - napisala je Nadežda Biljić na društvenim mrežama.