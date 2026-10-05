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Viki Miljković stigla je na snimanje Pinkovih zvezda, raspoložena ali u žurbi. Pevačica je kroz kratku izjavu za medije otkrila da je danas rođendan njenom sinu Andreju i da je danas ponela tortu kako bi častila svoje kolege, povodom bitnog dana za njenu porodicu.

- Vratiću se da dam izjavu, samo žurim da odnesem šta sam ponela da častim kolege. Danas je rođendan mom sinu pa častim - poručila je Viki okupljenim medijima.

Andrej danas proslavlja 19. rođendan, a iza njega je godina puna lepih događaja i važnih životnih koraka. Viki i Taške ovaj poseban dan dočekuju ponosni na svog sina i sve što je u međuvremenu postigao.

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Viki Miljković stigla je na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Gala slavlje

Pre samo godinu dana, u najprestižnijem hotelu u Beogradu, organizovali su veliko slavlje povodom njegovog punoletstva. Okruženi porodicom, prijateljima i dragim ljudima, proslavili su Andrejev 18. rođendan, sa mnogo emocija i najlepših želja za život koji je tek pred njim. Danas, godinu kasnije, te želje već dobijaju svoje prve, važne obrise.

- U proteklih dvanaest meseci dogodilo se mnogo lepih stvari. Andrej je završio srednju školu i upisao prestižni fakultet u inostranstvu, otvarajući novo poglavlje svog života. Pred njim su nova znanja, prijateljstva i iskustva, ali i prilika da pokaže koliko može i koliko je spreman da radi za svoje snove.

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, proslavio je punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje.

Za Viki i Tašketa svaki njegov uspeh ima posebnu vrednost. U njemu vide trud, odrastanje i sve one male, svakodnevne korake koji su ga doveli do trenutka kada počinje da gradi sopstvenu budućnost. A roditeljskom srcu malo šta može biti draže od saznanja da je dete izraslo u dobrog i odgovornog čoveka.

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