Slušaj vest

Zoran Marjanović, kojem se pred Višim sudom u Beogradu ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, i dalje se nalazi na lečenju u Urgentnom centru, gde su ga lekari zadržali nakon što je u noći između petka i subote zadobio ozbiljne povrede glave, nakon što je pretučen.

Incident se, podsetimo, dogodio u stanu na Karaburmi, gde je kompozitor kobne noći došao kod prijatelja, nakon čega je došlo do problema sa još jednom osobom. Tom prilikom je Marjanović izvukao deblji kraj i završio u bolnici na lečenju zbog frakture mozga. Ali to nije sve.

Lice u podlivima, izbijeni zubi

Njemu su izbijeni zubi, lice mu je u podlivima, čemu svedoči fotografija koju je dostavio našoj redakciji. Celokupna situacija u kojoj se zadesio iziskuje da se njegovo zdravstveno stanje prati, te za sada neće napuštati Urgentni centar jer je odlučeno da ostane na lečenju i daljem posmatranju.

Ovaj slučaj dodatno je privukao pažnju javnosti zbog toga što je Marjanović i dalje deo jedne od najpoznatijih domaćih krivičnih priča.

Njegovo ime godinama je prisutno u javnosti zbog postupka u vezi sa ubistvom njegove supruge Jelene, što je, kako je i sam rekao, bio jedan od razloga zbog kojeg je dobio batine. Žustriji razgovor je u jednom trenutku potpuno izmakao kontroli, a tokom svađe muškarac je izvadio pištolj i njime udario Zorana. Kompozitor je, prema sopstvenim rečima, pokušavao da se odbrani i prekine raspravu, a onda pokušao i da napusti stan.

Dobio batine

1/5 Vidi galeriju U žiži skandala Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nenad Kostić



- Zoran je i dalje na posmatranju. Oporavlja se i prima terapiju koju mu je propisao dežurni lekar, koji ga je te noći primio u teškom stanju. Važno je da miruje i da vodi računa o zdravstvenom stanju pod nadzorom lekara - nezvanično saznajemo iz Zoranovog okruženja.

Marjanović je u kratkom razgovoru za Kurir nekoliko sati nakon što je pretučen i sam potvrdio da je pominjana prodaja kuće.

- Ja sam obeležen, ja sam prodao kuću od pola miliona zbog svega... Namestili su mi u stanu na Karaburmi - bilo je sve što nam je uznemireni Zoran rekao.

Ne sarađuje s policijom

Prema pisanju medija, ni Zoran ni prijatelj koji je vlasnik stana ne žele da sarađuju s policijom i otkriju ime treceg muškarca koji je označen kao napadač.

Podsetimo, Marjanović je javnosti poznat i po dugogodišnjem sudskom postupku koji se vodi protiv njega zbog ubistva njegove supruge Jelene. Nakon ranije presude, postupak je dobio novi epilog, a njemu se ponovo sudi. Sada je, međutim, u centru pažnje događaj koji nema veze sa sudnicom, već sa njegovim zdravstvenim stanjem nakon fizičkog napada.

U više navrata smo u kontinuitetu pokušavali da stupimo u kontakt sa Marjanovićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.