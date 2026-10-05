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Jelena Karleuša stigla je na snimanje „Pinkovih zvezda“, gde je pred okupljenim medijima govorila o privatnom životu, ljubavi, muškarcima, ali i promenama u svom poslovnom timu i prekidu saradnje sa dugogodišnjim saradnicima.

Pevačica je najpre govorila o tome koliko joj je teško prići i priznala da muškarac koji želi da je osvoji mora da ima i hrabrost i stav.

- Ja sam neko ko se teško osvaja. Ja se nigde ne krećem, zatvoren sam i povučen tip. To mora da bude neko ko ima ozbiljan stav i ozbiljnu petlju. Svaki muškarac koji je došao do mene imao je ozbiljnu petlju i hrabrost, jer postoje velike predrasude o meni. Ta fama je oko mene da sam teška. Muškarci su u današnje vreme malo devalvirali kada je reč o toj hrabrosti i prilaku žena pogotovo kad je ta žena Jelena Karleuša. I onda kada neko priđe mora da ima i stav i petlju i inteligentnan način da mi priđe. Onda to ja znam da cenim - rekla je Jelena.

Karleuša se zatim osvrnula na nove pesme i otkrila da nastavak projekta „Enigma“ neće kasniti uprkos promenama u njenom timu.

- Već imam tri nove pesme i samo treba da uđem u studio. Završavam tekstove. Ništa neće kasniti. Mene niko nije mogao ni da natera da ubrzam, niti da usporim. Kod mene ništa ne ide na silu. Svaka pesma je izlazila kada je morala da izađe - rekla je pevačica.

05:31 Jelena Karleuša 3 Izvor: Kurir

Kako je istakla, doći će do promena u ekipi koja radi na produkciji spotova, ali njen vizuelni identitet, kako tvrdi, ne zavisi od saradnika.

- Sve pesme sam osmišljavala ja. Kada je reč o spotovima, biće promena ekipe. Ali u mojoj karijeri je moja reč uvek bila poslednja. U mojoj karijeri i sve ono najkreativnije sam zaslužna ja. Na sceni sam ja - ja otpevam, odigram, osmislim kostim i sve to iznesem na pravi način - rekla je Jelena.

Potom se dotakla i bivših saradnika.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša u žiži Foto: Printscreen, Privatna arhiva, Printscreen/Prva

- Imala sam staru ekipu, pa nisam izdala album 11 godina. Sada sam izdala tri pesme koje su razvalile i kada je reč o trending i koje su počistile sve albume koji su se u tom trenutku pojabili, i to sa potpuno novom ekipom saradnika.

Stari su mi okrenuli leđa i prestala sam saradnju sa njima. To je dokaz da je do mene, a ne do saradnika. Saradnike biram ja i ja ih usmeravam ka onome što je moje odelo - navela je Karleuša.

Pevačica je naglasila da ne želi da iznosi detalje sukoba sa ljudima sa kojima je ranije radila.

05:24 Jelena Karleuša stigla na snimanje Izvor: Kurir

- Ako ja prekinem saradnju sa nekim, morala sam da imam jako dobar i ozbiljan razlog. Ja svojim prijateljima dam i srce i dušu. Ali odlučila sam da se prljav veš ne iznosi pred medije, jer to nikoga ne treba da interesuje - rekla je ona.

Na pitanje o komentarima drugih ljudi o njenoj karijeri i saradnicima, Jelena je bila izričita.

- Istina je ono što ja kažem, a ne ono što kaže neko ko niti zna, niti me poznaje, niti ima veze sa mnom, mojom karijerom, saradnicima ili privatnim životom - poručila je.

Karleuša je priznala i da je poslednji period za nju bio veoma buran.

05:39 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

- Jedan haos prerasta u drugi, drugi u treći, treći u četvrti. U mom životu nema mira. Taman pomislim da se sve smirilo i samo čekam šta će sledeće da me zadesi. Shvatila sam da meni u ovom životu mira nema. Izgleda da je to ceh koji moram da platim zato što sam ja ja - kazala je pevačica.

Posebnu pažnju privuklo je pitanje o muškarcu kog je volela pre nekih svojih javnosti poznatih veza. Karleuša je sada otkrila da je reč o poznatoj ličnosti iz sveta sporta.

- To je velika javna ličnost iz sveta fudbala - rekla je Jelena, a zatim dodala:

- Ja sam uvek bila slaba na sportiste.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić