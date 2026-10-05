OVO JE IZJAVA PETRA GRAŠA KOJOM JE ZAPALIO MREŽE: Pred spektakl u Beogradu najavio potez koji niko nije očekivao!
Jedan od najpopularnijih regionalnih kantautora, Petar Grašo, odbrojava dane do velikog beogradskog koncerta zakazanog za 15. oktobar u Sava Centru. Dok su pripreme za ovaj muzički spektakl u punom jeku, regionalna zvezda je zaintrigirala javnost najavom koja je podigla pravu prašinu među fanovima.
Naime, Grašo je u intervjuu za SETV poručio da je spektakl u Sava Centru samo uvertira za ono što sledi, nagovestivši da beogradsku publiku ubrzo očekuju još veći projekti i iznenađenja.
„Ove godine sam rekao 'ajmo napraviti jedan Sava Centar, prije nečeg većeg. Imamo u planu nakon Sava Centra još nešto najaviti, ali neću još govoriti o tome” - istakao je popularni pevač, ostavljajući publiku u nagađanju da li je u planu velika arena ili obaranje novih koncertnih rekorda u regionu.
Podsećamo, koncert 15. oktobra u organizaciji Skymusic-a biće prilika da publika uživa u bezvremenskim hitovima poput „Ako te pitaju“, „Utorak“, „Ko nam brani“, „Moje zlato“ i mnogim drugim, a u okviru turneje „Volim i postojim“ kojom Grašo obeležava 30 godina karijere.
Celu izjavu pogledajte ovde
Interesovanje za predstojeći koncert je izuzetno veliko, a sve ulaznice mogu se nabaviti putem sajta efinity.rs, eFinity aplikacije i na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.