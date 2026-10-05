Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih regionalnih kantautora, Petar Grašo, odbrojava dane do velikog beogradskog koncerta zakazanog za 15. oktobar u Sava Centru. Dok su pripreme za ovaj muzički spektakl u punom jeku, regionalna zvezda je zaintrigirala javnost najavom koja je podigla pravu prašinu među fanovima.

Naime, Grašo je u intervjuu za SETV poručio da je spektakl u Sava Centru samo uvertira za ono što sledi, nagovestivši da beogradsku publiku ubrzo očekuju još veći projekti i iznenađenja.

Foto: Promo

„Ove godine sam rekao 'ajmo napraviti jedan Sava Centar, prije nečeg većeg. Imamo u planu nakon Sava Centra još nešto najaviti, ali neću još govoriti o tome” - istakao je popularni pevač, ostavljajući publiku u nagađanju da li je u planu velika arena ili obaranje novih koncertnih rekorda u regionu.

Podsećamo, koncert 15. oktobra u organizaciji Skymusic-a biće prilika da publika uživa u bezvremenskim hitovima poput „Ako te pitaju“, „Utorak“, „Ko nam brani“, „Moje zlato“ i mnogim drugim, a u okviru turneje „Volim i postojim“ kojom Grašo obeležava 30 godina karijere.

Foto: Promo

Celu izjavu pogledajte ovde