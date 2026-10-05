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Folk pevačica Viki Miljković stigla je na snimanje Pinkovih zvezda i tom prilikom otkrila detalje o svom privatnom i porodičnom životu, a posebno se dotakla sina Andreja i njegove potencijalne izabranice. Komentarisala je i izjave koleginice Zorice Marković, koja je nedavno rekla da je Viki „dosadila Bogu i narodu“.

"Ja nemam snaju. Moj sin se još uvek nije oženio. Kada se bude oženio, vi ćete biti pozvani i bićete blagovremeno obavešteni. Nemam čak ni potencijalnu snaju, mada, ako ćemo pošteno, sve devojke su potencijalne."

Pevačica Ćana je nedavno u jednom intervjuu izjavila da će biti savremena svekrva i da ne bi dozvolila da živi sa snajom pod istim krovom, a Viki je sada otkrila kakav je njen stav po pitanju života u zajednici.

"Ja sam inače neko ko je sa svojim mužem živeo bez svekrve. Moja svekrva živi u Surčinu, mi smo od samog početka živeli sami i odvojili se. Izuzetno se volimo i poštujemo. Isto tako očekujem da će i moj sin da otpočne sam svoj život. Ali znate li vi koliko do toga još ima? Molim vas, nemojte me sada to ispitivati, do toga ima još mnogo vode Dunavom da proteče", dodaje ona.

00:22 Viki Miljković stigla je na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Odgovor na prozivke Zorice Marković

Nedavno je u medijima odjeknula izjava Zorice Marković koja je rekla da je Viki u žiriju Pinkovih zvezda "dosadila i Bogu i narodu", a onda se sada osvrnula i na taj komentar.

"Nisam videla tu izjavu. Da sam ja dosadila? Pa dobro, narodu nisam dosadila jer me narod podržava. A Bogu neću dosaditi nikada, tako da eto", rekla je Viki i dodala:

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Pritnscreen

"Ja Zoricu znam godinama. Zorica je moja stvarno i izuzetno draga koleginica, veliki pevač i divna osoba. Ja Zoricu iskreno poštujem. Ne znam šta je tačno izjavila, ali je i Taške i ja baš volimo i poštujemo. Letovali smo zajedno i želim joj sve najbolje u životu. Ovo apsolutno ništa neće promeniti u našem odnosu."

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