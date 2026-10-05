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Voditelj "Pinkovih zvezda", Ognjen Amidžić, progovorio je o Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji se ove godine takmiči u pomenutom muzičkom šou.

Kako Amidžić ističe, još uvek nema mnogo favorita, ali je Stojin sin svakako među njima.

- Niko se posebno nije izdvojio u Pinkovim zvezdama, imamo nekoliko, ali ni zbog koga nam nisu pale vilice. Stojin sin je sigurno među njima, ta njegova porodična priča, on je sad i u Eliti 10, ako će imati dobar zalet i priču ako to bude hteo. Dobar je potez što se to desilo, dobar potez produkcije - rekao je voditelj i otkrio koliko će Milanu Popovu značiti saveti Bebi Dol, koja će mu biti savetnik.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

- Bebi Dol je institucija, šta god on bude pričao sa njom, može dobro doći - rekao je Ognjen i otkrio da li su uslovi za Milana Popova bili olakšani prilikom ulaska u takmičenje jer je sin pevačice Stojanke Novaković.

- Ne gleda mu se kroz prste što se tiče produkcije, ali morate da pričate sa članovima žirija. To je mač sa dve oštrice - rekao je Ognjen Amidžić.

Stojin sin ponizio bivšu

Kada je reč o sumnji da je Rada u drugom stanju, Stojin sin je poručio da je doneo konačnu odluku i da povratka na staro nema, ali je naglasio da od odgovornosti neće bežati.

"Nećemo biti zajedno bila ona u drugom stanju ili ne, ali ja ne bežim od odgovornosti. Nisam ja tu cilj, cilj je da ostane što duže, ja sam bonus. Čekam samo test i to je to... Sada bukvalno samo distanca", bio je izričit Milan.

Rada se obratila roditeljima

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Na kraju, Rada je dobila priliku da nešto poruči svojim roditeljima:

- Njima bih se baš izvinila za sve. Pre mog ulaska pričali smo. Ja brukam svoju porodicu koja je časna i ugledna. U mom mestu svi imaju sam reči hvale za njih. Ja sam svojoj uglednoj porodici napravila katastrofu. Moj otac je školovan, eto šta je dočekao od mene. Bruku i sramotu. Ja misli da je Milan igrao igru - završila je Rada koja tokom celog razgovora nije mogla da se smiri.