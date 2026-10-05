Slušaj vest

David Dragojević u nedavnom oglašavanju za medije istakao je da ne planira ulazak u rijaliti, ali da ipak nije potpuno zatvoren po tom pitanju.

- Ne gledam rijaliti, ali iskoči mi na društvenim mrežama. Ne dopada mi se ta neka tamo ekipa, te neke priče. Ne bi sad, imam i ženu i dete. Za budućnost ja kažem ne znam sad šta će biti posle Nove godine, ali ne planiram. Nikad nisam sad ono da ja nešto tvrdim: „Ne, ne, ne.” Jer uvek kad sam nešto tvrdio u životu neće, neće, bude kontra. Ništa više ne govorim, ne tvrdim - kaže on, a na pitanje da li bi imao posebne zahteve ako uđe, kaže:

- Da ulazim, naravno da bih imao uslove u smislu viđanje porodice i da se čujem sa njima. Ja sam jako vezan za njih. Mi smo 24 sata zajedno, svugde idemo zajedno. Mi njega svugde vodimo i sad odjednom da se to prekine, da sam ja negde zatvoren nekoliko meseci i to da ga vidim preko telefona, ja to ne bi to mogao nikad da izdržim. To mi je nepojmljivo. Opet to sve ne zavisi ni od mene, zavisi šta oni traže, ali ja bih imao svoj neki kriterijum.

1/5 Vidi galeriju David Dragojević Foto: Printscreen

Supruga mu ne dozvoljava da uđe u rijaliti

Mediji su pitali Davida i kakvog je mišljenja supruga Tamara povodom toga učešća u rijalitiju, te da li bi to dozvolila.

- Naravno da ne, kristalno jasno da ne bi - rekla je Davidova supruga van kamera, dok se on smejao i istakao da će ispoštovati sve, jer se sa suprugom o svemu dogovara.

Dragojević ističe i da mu često smeta što javnost vidi samo jednu sliku, kada on vozi dobra kola, ali ne i to kako je došao do toga, te da naprono radi.

- Ja nekada odem od kuće u osam ujutru, vratim se uveče u 12. To juri sastanci, to uvek nešto pokušavaš, radiš stalno. Stalno imaš neku ambiciju radnu sa raznim prijateljima, drugovima. A i onda neko kad vidi samo tu neku završenu sliku da li si nešto kupio, pita odakle sve to, niko ne vidi to u stvari koliko se ti boriš. Kad sam fudbal igrao, ja sam radio i kao konobar. Ja sam radio treću smenu, ja radim od jedanaest uveče do sedam ujutru, a u deset idem na trening. Ja sam vozio tad Audi, ali ja sam zato radio da bih mogao rate da plaćam za kola. U deset idem na trening. svi vide David vozi kola, ovo, a niko ne vidi da ja radim kao konobar u roštiljnici, da radim celu noć, pa onda idem na trening da se mučim, to ljudi ne vide. Ljudi su takvi, uvek će da gledaju nešto da prebace, da im smeta.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: