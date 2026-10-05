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Jovana Tomić Matora nastavila je sa podelom budžeta, pa je potkačila Anđelu Đuričić, ali i Filipa Cara, Lauru Prgomet i Aneli Ahmić.

- Ja sam ovde ušla ovde za sebe, ni za koga bitke ne vodim, niti imam muža, niti dečka. Sve i da mi dođe i da se pomirimo, ne bih vodila njegove bitke, jer kad god sam branila nekog sebe sam gubila - rekla je Anđela.

- Dači si dala priliku za druženje iz interesa, a on je komentarisao tvog dečka. Odgovaralo ti je napada Stefana - rekla je Matora.

- Zašto kad njih dvoje imaju veći sukob nego ja i Stefan - pitala je Anđela.

Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Ispala si glupa, oni su te nadmudrili, okrenuli su ti leđa - rekla je Matora.

Veliki budžet dao je Filipu Caru, ali nije imala lepe reči za njega i Aneli.

- Rekao si da je Laura krpa, a svestan si da je i Aneli krpa - rekla je Tomićeva što je izazvalo buru u kući i slaganje sa ovom konstatacijom. 

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20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV