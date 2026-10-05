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Laura Prgomet napravila je sačekušu Filipu Đukiću, kako bi obavila sa njim razgovor i spustila loptu nakon prozivki koje mu je uputila tokom emisije "Pitanja novinara".

- Dečko, je l' blejimo ili ne? Je l' sam toliko loše nešto uradila? Ja sam se izrazila malo ružno, ali sam bila toliko dobra da dok ste bili u vezi nisam te nikad ružno komentarisala kao što su ostali, pa je jako ružno da mi zameriš. Videla sam te sad sa ovom Biljanom, a Dača mi je rekao da ti tako kad se nameračiš da j*beš sediš, pa ja ti sutra neću dati mira. Budeš li sutra neku izj*bao ja ću da padnem u fras - govorila je Laura.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Miljana Kulić Foto: Printscreen Pink

- Zašto ne bih pričao sa njom? Tebe Dača nahuška, a onda me dovodi ovde - rekao je Đukić.

- Pa ispada da se ti pravdaš bivšoj devojci. Ja sam imala potrebu da stanem na svoju stranu jer se ti pereš od mene. Malo su me uspalili komentari za stolom, ja sam devojka i imam drugačije hormone, pa eksplozivno reagujem - nastavila je ona.

- Nisam video da eksplozivno reaguješ do sad - dodao je Filip.

- Ispada da si sve radio iz kurtoazije - rekla je Laura.

- Ja nemam problem da blejim sa tobom i da se družim, a ti se tripuješ u glavi - govorio je Đukić.

- Ti se meni nisi obratio nakon toga. Dobar je početak da mogu da te iznerviram, tu pišem plus - pričala je Laura.

- Ti se ponšaš kao da smo u vezi - rekao je Đukić.

- Možda budemo, polako, dok se ohladiš od ove - dodala je ona.

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