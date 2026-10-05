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Kompozitor Zoran Marjanović primljen je u Urgentni centar nakon što je u noći između petka i subote brutalno pretučen u svom stanu na Paliluli. Zadobio je teške telesne povrede i kontuziju mozga, a nakon ukazane medicinske pomoći zadržan je na bolničkom lečenju.

Nakon zbrinjavanja, Marjanović se oglasio putem društvene mreže Fejsbuk i javnosti se obratio povodom napada. Tom prilikom želeo je da pojasni šta se dogodilo, ali i da demantuje spekulacije o mogućim motivima napada.

„Pozdrav prijatelji, pozdrav i Vama neprijatelji. Oporavljam se nakon teških telesnih povreda, nadam se da neću imati posledice. Želim samo kratko da se osvrnem na temu o fizičkom napadu na mene“, napisao je Zoran.

On je istakao da tokom napada nije bilo pomena ni novca, niti slučaja ubijene supruge, zbog čega ne smatra da bi napad mogao da bude povezan sa tim temama.

„Lice koje je izvršilo napad na mene nije spominjalo nikakav novac, niti je spominjalo slučaj ubijene supruge. U tom trenutku nije imalo kontrolu nad sobom i svojim postupcima, ne bih mogao da povežem napad sa bilo čime, smatram da je napad lične prirode“, naveo je Marjanović.

1/5 Vidi galeriju U žiži skandala Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nenad Kostić

Zoran je potom naglasio da osobu koja ga je napala ne poznaje i da se sa njom ranije nije susretao.

„Zaista ne znam o kom licu je reč, nije mi ni poznanik, a kamoli prijatelj. Neću dozvoliti da se od svega pravi priča koja nema veze sa istinom“, poručio je.

Na kraju objave, Marjanović je jasno stavio do znanja da više neće komentarisati slučaj i da je ovo njegovo poslednje oglašavanje tim povodom.

„Ovo je moje poslednje oglašavanje na ovu temu. Na ovo stavljam tačku. Pozdrav svima, budite u miru, Bog uz Vas“, napisao je Zoran Marjanović.

Ne sarađuje s policijom

Inače, prema pisanju medija, ni Zoran ni prijatelj koji je vlasnik stana ne žele da sarađuju s policijom i otkriju ime treceg muškarca koji je označen kao napadač.

1/13 Vidi galeriju Suđenje Zoran Marjanović Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Marjanović je javnosti poznat i po dugogodišnjem sudskom postupku koji se vodi protiv njega zbog ubistva njegove supruge Jelene. Nakon ranije presude, postupak je dobio novi epilog, a njemu se ponovo sudi. Sada je, međutim, u centru pažnje događaj koji nema veze sa sudnicom, već sa njegovim zdravstvenim stanjem nakon fizičkog napada.